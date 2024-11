Lanata levantó fiebre durante la madrugada

Miércoles, 27 de noviembre de 2024



El conductor continuará en el Hospital Italiano hasta que puedan estabilizarlo.

Estaba todo preparado para el traslado durante este mediodía a Jorge Lanata desde el Hospital Italiano al Centro de Rehabilitación Santa Catalina. Sin embargo, se tuvo que suspender por una desmejora del periodista que ocurrió durante la madrugada.



A las 4 de la mañana, su mujer, Elba Marcovecchio, recibió el llamado de uno de los enfermeros que lo cuidan para avisarle que había levantado fiebre.



Por la mañana, Elba se acercó como todos días a visitarlo y dijo a la prensa que tuvieron que suspender el traslado y postergar nuevamente la rehabilitación que quieren hacer en el centro Santa Catalina, donde estuvo ya en dos oportunidades, pero tuvo que regresar al Hospital Italiano porque su cuadro no era estable.



"Levantó fiebre así que vamos a ver que pasó, tengo que hablar con la médica. Es terapia, es un día a día y estas cosas pasan. Todavía no sé el motivo de la fiebre, a las 4 de la mañana me avisaron, duermo con el teléfono al lado, a la noche generalmente es cuando aparecen los fantasmas", contó Elba a Socios del Espectáculo.



"En lo profesional estoy bien, trabajando. Los dejo porque quiero ver a los doctores", dijo antes de ingresar al sanatorio, donde ya lleva cinco meses y medio de internación.