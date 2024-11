Abusaron de una chica de 15 al salir de una fiesta, la degollaron y atropellaron

Miércoles, 27 de noviembre de 2024

Detuvieron a dos personas y uno de los sospechosos confesó el crimen. Intento simular un accidente y trató de vincular el caso al narcotráfico.



Una adolescente de 15 años fue abusada y asesinada después de asistir a una fiesta en la localidad de Sete Lagoas en Brasil, el sábado por la noche. Un hombre que paseaba a su perro encontró su cuerpo al día siguiente al borde de una ruta: estaba semidesnuda, tenía un corte profundo en el cuello y le habían pasado encima con un auto.



La víctima, identificada como Sophia Louise Gonçalves Rodrigues Guerra, estaba desaparecida desde el sábado por la noche, cuando salió de su casa sin el consentimiento de su mamá para asistir a una fiesta. Una travesura que terminó en tragedia. Testigos la vieron luego junto a dos hombres, quienes fueron detenidos y uno de ellos confesó el crimen.



Cómo fue el crimen de Sophia

Cuando encontró a la joven, el vecino que paseaba a su mascota llamó de inmediato a la policía y a una ambulancia, que confirmó la muerte de la adolescente. La joven tenía marcas de neumáticos en el cuerpo y los investigadores recogieron dos trozos de plástico plateado, aparentemente de un paragolpes.



Tras entrevistar a testigos que estuvieron en la fiesta, la policía descubrió que Sophia se fue del lugar con dos hombres en un auto Honda Civic plateado: Ulisses Roger Pereira Cruz, de 24 años, y Gabriel Carvalho Medeiros, de 21.



La policía acudió a la casa de Ulisses Roger Pereira Cruz y encontró el auto con el paragolpes dañado. El sospechoso fue detenido y dijo que chocó el vehículo la noche anterior, pero sin dar más detalles de cómo ocurrió la supuesta colisión.



Al ser consultado por la adolescente, se puso nervioso y afirmó que, después de la fiesta, fue a un bar con Gabriel y dejó a la víctima en una plaza del centro de la ciudad.



Sin embargo, la policía continuó con el interrogatorio, y el hombre cambió varias veces su versión hasta finalmente afirmar que ambos violaron y mataron a la joven.



El otro sospechoso, Gabriel Carvalho Medeiros, declaró que es inocente y que su amigo lo llevó a su casa y se fue solo con Sophia en el auto. Una cámara de seguridad de una casa vecina grabó el momento. En las imágenes, se puede ver a la joven en el asiento del copiloto cuando el auto arranca.



El asesino intentó encubrir el crimen

Luego, Ulisses volvió a cambiar su versión, y afirmó que mató solo a la joven con una navaja, pero negó haberla violado. También dijo que atropelló su cuerpo para simular un accidente y escribió en el suelo las siglas CBC, en referencia a una facción criminal denominada Comando do Bairro do Carmo, para tratar de encubrir el crimen y vincular a la víctima con el narcotráfico.



La policía incautó un cuchillo que, según el sospechoso, fue utilizado en el asesinato.



El caso es investigado por la Policía Civil de Minas Gerais (PCMG). La comisaria Fernanda María de Assis Costa indicó que según los resultados preliminares de la autopsia, la causa de la muerte fue el corte en el cuello de la víctima.



" La adolescente parecía tener un corte muy grande en el cuello, por lo que imaginamos que la causa de la muerte se debió a este corte", sostuvo al medio local g1.



Bruno Cavalcante, abogado de Gabriel Carvalho Medeiros , afirmó que los únicos indicios que apuntaban a que su cliente era responsable del asesinato eran las "afirmaciones contradictorias del otro sospechoso".



"La defensa ya reunió pruebas en el procedimiento investigativo que acreditan el momento en que Gabriel es dejado en casa por Ulisses junto con la víctima, aun con vida, lo que demuestra que Gabriel no tiene nada que ver con el presunto delito de homicidio", agregó Cavalcante.