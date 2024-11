Yamandú Orsi quiere reunirse con Milei antes de asumir la presidencia en Uruguay

Martes, 26 de noviembre de 2024

El presidente electo de Uruguay se mostró confiado en que Javier Milei asistirá a su asunción y destacó el vínculo bilateral entre ambos países.



El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, anticipó este lunes que intentará reunirse con Javier Milei antes de su asunción prevista para el próximo 1° de marzo al tiempo que destacó el vínculo bilateral entre ambos países. Sobre el vínculo con Milei, Orsi aseguró que "tiene que ser muy buena, no cabe otra".



"Desde el punto de vista filosófico, ideológico, tendremos puntos de vista bastante encontrados. Ahora, los temas que nos convocan, que son los temas comunes, ahí tenés que apelar al sentido común", aseguró Orsi en diálogo con Radio Mitre.



Y siguió: "desde el punto de vista estratégico, geopolítico, siempre tenés que tener un alineamiento con la región. Y ahí creo que tenemos una situación de privilegio, porque podés ser el articulador de una región que dos por tres aparece como volcada hacia un lado o hacia el otro, pero son más las inercias que permanecen".



Acerca del vínculo entre ambos países, el mandatario electo recordó que "una de las primeras señales que dio Milei hacia Uruguay fue el dragado del canal, y para nosotros fue fundamental. Y las veces que hemos tenido entre los gobiernos mucha afinidad ideológica, no necesariamente las relaciones están mejores. No pasa por ahí. Esta es la región donde podemos ser bastante más pragmáticos".



Sobre su acto de asunción, consideró que "obviamente Javier Milei tiene que estar". "Me encantaría encontrarme antes con él y algo va a pasar, algún encuentro vamos a tener que tener", anticipó al tiempo que también adelantó que buscará reunirse con el mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva.



Orsi aseguró además que planea "aprovechar" para ese fin la cumbre del Mercosur que tendrá lugar el 5 y 6 de diciembre próximos en Uruguay. "El presidente (Luis) Lacalle Pou me pidió que lo acompañe. Tiene que ver con gestualidad para adentro del país y esto nos viene muy bien, afecta positivamente la salud de la convivencia democrática", concluyó.