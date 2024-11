A Wanda Nara la hackearon, pusieron una delicada foto y escribieron “Mauro estuvo acá”

Lunes, 25 de noviembre de 2024

El cantante de RKT fue el más afectado, a quien le dieron varias veces de baja su cuenta de principal de Instagram y Facebook, además de otras cuentas secundarias.

Fue él quien apuntó contra los seguidores turcos de Mauro Icardi, en pleno escándalo del divorcio del futbolista con la conductora, y aseguró que se trataba de trolls y hackers fanáticos del Galatasaray. Ahora, la víctima fue la empresaria.



El blanco de los piratas informáticos fue el perfil de Spotify con el que Wanda se lanzó como cantante hace un año. Allí donde compartió su hit “Bad Bitch” y el tema “O vicho vai pegar” se agregó las últimas horas una nueva canción. “Mauro was here”, es decir “Mauro estuvo acá”, se llama el tema, que fue incorporado al resto de los que tiene la animadora, tuvo la autoría de ciberdelincuentes que se identificaron como “Los soldados de Mauro”.



La canción, que dura 5:07 min, aparece como el “Último sencillo” de Wanda, y fue subida a la plataforma el 21 de noviembre contiene una imagen polémica: cuatro personas vestidas con ropa militar sosteniendo armas. En los detalles sobre el tema aparece como autor una persona que se identificó como “Sixie” e incluso toda la página de Wanda aparece como marca registrada bajo el nombre de “Mauro’s Soldiers”, en español “los soldados de Mauro”.



La controversia se intensificó cuando grupos de cuentas presuntamente turcas enviaron mensajes intimidantes al músico y su familia. En su perfil de Facebook, L-Gante expresó su sospecha de que los seguidores del jugador estaban detrás de los cierres de sus cuentas. “Los Icardi fans me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo”, arremetió, en aquel momento.



La situación incluso afectó a Tamara Báez, la exnovia de L-Gante y madre de su hija, Jamaica, quien recibió también amenazas: “Recibí demasiadas amenazas. No me está agradando esto. Es un montón. Tengo cada mensaje diciéndome cosas horribles hacia mí y mi hija de personas de otro país. Es un bajón tener que estar pasando por esto. Nosotros siempre vivimos una vida normal”, aseveró.



La influencer reprodujo algunos de los mensajes intimidatorios que recibía. “Dile a L-Gante que nunca más mencione el nombre del Galatasaray. Debería mantenerse alejado de la esposa de Icardi. Hay aficionados del Galatasaray en todo el mundo. Adviértele que si publica sobre Galatasaray, tanto usted como él saldrán perjudicados”, le escribieron en uno. “Cuida al padre de tu hijo. Si se enfrenta a los turcos la cosa acabará”, fue otro.