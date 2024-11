La Joaqui contó cómo su romance con Luck Ra: “Me daba vergüenza que me guste tanto” Lunes, 25 de noviembre de 2024

La cantante estuvo como invitada en La Peña de Morfi en donde habló de su noviazgo con el cuartetero. Sus reflexiones sobre el amor

En abril de este año La Joaqui y Luck Ra comenzaron un coqueteo en las redes que fue el preludio a confirmar su romance. La cantante de RKT estuvo como invitada a La Peña de Morfi, ciclo en donde abrió su corazón sobre su noviazgo con el cuartetero y cómo la relación la puso a prueba.



“¿Viste cómo canta?”, comenzó diciendo la artista. “¿Estás enamoradísima?”, indagó Diego Leuco, el conductor del ciclo junto a Lizy Tagliani. “Estoy hasta las pelotas. ¡Ay, perdón! Me fui”, lanzó, a pura honestidad brutal mientras se percataba de su exabrupto. “Me gustaba tanto que me daba vergüenza”, se sinceró.



“Lo miro y digo ‘no, no puede ser, este pibe es el amor de mi vida’. Es que es muy divertido. Tiene un acento muy lindo también. Él es muy ‘full cuartetero cordobés starter pack’. ¡Te arruina!”, comentó, divertida. En ese momento la conductora del programa, quien la conoce desde que compartieron Got Talent Argentina, realizó una observación. “Para mí este trabajito personal que hiciste te hizo llegar un amor a la medida. Porque cuando teníamos unas charlas eras bastante reacia al amor”, aseveró.



“Siempre que me lo crucé me pareció muy fachero. O sea, siempre me pasó algo con él, pero que me empezó a gustar fue cuando me lo crucé una vez en un cumpleaños de 15 que tocamos juntos. Lo vi y dije ‘no sé qué puede tener otro hombre que no sea él en este momento’. Sentí que nunca más iba a interesarme nadie”, confesó, para terminar reflexionando sobre cómo hasta el momento vivía las relaciones amorosas.



“Voy a decir algo. Yo entiendo que es feo que duela el amor, pero sinceramente el amor, lo que es amor en sí, no me ha dolido. Me ha dolido el ego, me ha dolido el orgullo, pero no transité esa situación porque realmente no había amado genuinamente. ¿Pero sabés qué es también horrible y que poco se habla? El no sentir nada por nadie”, compartió.



“Para mí era terrible no sentir nada por nadie. Era súper pesado. Decía ‘¿será algo que no me pasa?’. ¿Será que soy una compleja? ¿Qué soy infumable? ¿Será que no sé? ¿Será que no me integro? ¿Vendré fallada? En realidad era que no había conocido a la persona con la que me pase algo”, concluyó La Joaqui.