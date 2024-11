Mirtha Legrand festejó el campeonato de Racing: “Fue algo extraordinario”

Lunes, 25 de noviembre de 2024



La conductora celebró la victoria de La Academia ante Cruzeiro. Su mensaje por el triunfo.



Invadida por la alegría, la pasión y la locura por el histórico triunfo de Racing ante Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana, Mirtha Legrand usó sus redes sociales para expresarse ante este hecho histórico. No es ningún secreto que La Chiqui es fanática de La Academia, por lo que su festejo era uno de los más esperados de la noche del sábado; sin embargo, se hizo desear y recién el domingo por la noche se expresó.



Con un video en sus historias de Instagram, sentada en el sillón de su casa, vestida de blanco, llevando un pañuelo azul y blanco en el cuello y la camiseta de Racing en la falda, Mirtha compartió su emoción. “Quiero que sepan que estoy orgullosa de ser ‘racinguista’ de toda la vida, desde que nací prácticamente”, comenzó diciendo la legendaria conductora.



“Un beso enorme para todos. Quiero que sepan que he pasado una tarde maravillosa”, dijo con una sonrisa, mientras agarraba la camiseta, provocando la risa de la persona detrás de cámara. “Acá tengo la camiseta de Martínez porque yo también soy Martínez”, comentó, divertida. Con emoción en la voz hizo un pedido para todos los hinchas de La Academia: “No nos olvidemos de esto, disfrutemos porque fue algo extraordinario”.



Araceli González fue otra de las famosas que usó sus redes para expresar su felicidad por este triunfo de La Academia. Por medio de sus historias de Instagram mostró cómo vio el partido. En sus imágenes se puede ver a la actriz junto a su hermano, de quien heredó su fanatismo por la camiseta. Al cabo de 89 minutos cargados de tensión, ambos festejaron con un gol de último minuto. Al ver la jugada de Roger Martínez, la actriz gritó a todo pulmón.



“Esto es hermoso”, decía con la voz cargada de emoción en una de sus historias. Segundos más tarde se grabó en primer plano hablando sobre todo lo que sentía: “Mi hermano es de Racing, me hice de Racing por él, por todos los años que lo vi llorar, sufrir, tener el corazón en la mano por este equipo maravilloso. El que es de Racing se identifica enseguida. Es todo pasión, todo emoción”.