Cositorto declarará este el lunes tras el rechazo al acuerdo para las víctimas

Lunes, 25 de noviembre de 2024

El polémico líder de Generación Zoe enfrenta el primer juicio oral en su contra luego de la megaestafa piramidal. Semanas atrás, los fiscales de Goya rechazaron la compensación económica que el acusado había ofrecido a los damnificados



En una nueva jornada de audiencia pública en el juicio por la megaestafa piramidal conocida como Generación Zoe, este lunes se espera la palabra de Leandro Cositorto, principal acusado y cara visible de dicha organización ilícita. Junto a Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, están acusados de realizar 163 hechos de estafa reiterada, según demostró la investigación.



Los tres se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba; mientras el resto de los implicados, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, llegaron al juicio en libertad. El caso, que cuenta además con una serie en la plataforma Netflix, está atravesando el primer juicio oral en la ciudad correntina de Goya, una de las localidades donde se registraron denuncias por estafa en contra de la entidad.



En los días previos, Cositorto dijo: “Voy a declarar el próximo 25 de noviembre a las 8 y voy a responder todas las preguntas que me hagan y voy a exponer absolutamente todo. Acá no hay ni levantada de mano ni aceptación de coima, vamos a litigar y además yo los voy a denunciar penalmente, también por los falsos testimonios que están trayendo y todo lo que se han robado. En esta ciudad Generación Zoe no abrió, solo unos muchachos decidieron traer nuestro trading y ahí es el problema”.



Dichas declaraciones las hizo en el marco del lanzamiento de su candidatura para diputado en 2025, en Buenos Aires o en Córdoba. “Me voy a presentar en 2025 como diputado nacional, no sé en qué partido, pero estoy evaluando si en Córdoba o Buenos Aires”, había ratificado en una entrevista con la agencia Noticias Argentinas.



El juicio en la ciudad correntina de Goya comenzó el pasado 16 de octubre y se extenderá, al menos, hasta el 11 de diciembre. Este lunes será el turno de la declaración del principal apuntado por la megaestafa que tuvo sus primeras denuncias en 2022 por parte de inversores que detectaron irregularidades en los pagos prometidos y dificultades para retirar sus fondos, lo que llevó a sospechas de que Generación Zoe funcionaba bajo un esquema piramidal.



Recientemente, el líder de Generación Zoe les ofreció a los fiscales un acuerdo económico para compensar a las víctimas. Sin embargo, todo fue rechazado por los letrados Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, luego de que no se cumpla con la revisión de la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo.