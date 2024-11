Los países ricos se comprometen a dejar de abrir centrales de carbón Jueves, 21 de noviembre de 2024 Los signatarios se comprometen a que sus próximos planes en materia climática no incluyan ninguna central de carbón que no tenga los mecanismos de captación de CO2. Veinticinco países, ricos en su mayoría, se comprometieron este miércoles en la COP29 a no inaugurar más centrales de carbón sin sistemas de captación de CO2, con la esperanza de incitar a otras naciones a abandonar esa fuente de energía.



Reino Unido, que acaba de cerrar su última central de carbón, Canadá, Francia, Alemania y Australia, gran productor de carbón, firmaron ese llamado voluntario durante la conferencia sobre el clima de la ONU en Bakú. China, India y Estados Unidos no secundaron la iniciativa.



El compromiso, no obstante, no los obliga a renunciar a la extracción ni a la exportación de carbón, cuya quema genera más CO2 que el petróleo y el gas. Su uso no deja de aumentar a nivel mundial.



"El compromiso de iniciar la transición hacia la salida de los combustibles fósiles debe concretizarse con acciones reales en el terreno", declaró Wopke Hoekstra, encargado de la Comisión Europea para el clima, que firmó el llamado.



Los nuevos proyectos de carbón "deben cesar", declaró el secretario británico de Energía, Ed Miliband, también presente en Bakú.



El hecho de que Australia haya firmado, cuyo gobierno laborista tiene planes ambiciosos en cuestiones de clima, fue aplaudido por las oenegés. "La puerta del carbón se ha cerrado. Ahora, hay que cerrarla con llave", dijo a AFP Erin Ryan, de la antena australiana de Climate Action Network.



Angola, Uganda y Etiopía figuran entre los otros firmantes de este compromiso, desarrollado con la alianza "Powering Past Coal".