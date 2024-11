Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos, dice autopercibirse mujer

Jueves, 21 de noviembre de 2024



Presentó en la Justicia más de diez hábeas corpus. También hizo otras exposiciones donde pedía casarse con un hombre. Está condenado a 113 años de prisión.

Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos, presentó más de diez hábeas corpus en los que dice autopercibirse mujer, según contó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Aunque no se detallaron los motivos, se cree que está relacionado a la posibilidad de ampliar el grupo de visitantes que van a verlo a la cárcel.



"El jefe de Los Monos presentó más de diez hábeas corpus en los que decía que se autopercibe mujer. Hablamos con los jueces, porque es mentira. No se los aceptaron", explicó Bullrich.



Además, la funcionaria destacó que el condenado a 113 años de prisión, por todas las penas que recibió, también hizo otras exposiciones donde decía que quería casarse con un hombre: "No lo dejamos", subrayó la ministra de Seguridad.



Cantero y otros integrantes de la banda narco tienen prohibido, desde abril de este año, utilizar teléfono público de los pabellones para evitar así la organización de nuevos ataques en Santa Fe y otros puntos.



Por el momento el acusado solo recibe la visita de sus dos hijos y sus dos hermanos, medida que está ligada a la imposibilidad de tener contactos que permitan fundar nuevos casos sangrientos.



Asesinaron de 16 tiros al yerno de "Guille" Cantero



El yerno del líder de Los Monos fue asesinado en octubre de este año de 16 tiros mientras iba a bordo de un auto en Rosario. Se trata de Samuel Medina, a quien los investigadores tenían en la mira por su presunta participación en la banda narco.



De acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Medina fue asesinado con una pistola calibre 9 milímetros cuando iba a bordo de un auto Volkswagen Polo.



En el lugar se secuestraron $35.000; un reloj; una cadena de color dorado; dos anillos de color dorado, uno con el escudo de Rosario Central y el restante con una piedra de color roja; y dos entradas del partido entre Central y Vélez.



La víctima era pareja de Paula Bay, hija de Vanesa Barrios, mujer de "Guille" Cantero, y la Justicia sospecha que Medina integraba la banda Los Monos.