Hombre detenido tras amenazar con revólver a su ex y a una nena Jueves, 21 de noviembre de 2024

Una mujer fue intimidada por su exconcubino, quien le apuntó con el arma de fuego porque ella no quiso que tenga contacto con un bebé, hijo en común, porque él no lo había aceptado cuando nació. Una niña, también amenazada, logró pedir ayuda.

Una mujer y una nena fueron amenazadas a punta de revólver por un hombre que se puso extremadamente violento porque no lo dejaban ver a su hijo de cuatro meses de vida, a quien él había decidido no reconocer al momento de su nacimiento.



La niña corrió hacia otro sector de la casa ubicada en zona rural del departamento correntino de Curuzú Cuatiá y desde allí alcanzó a enviar un mensaje a una vecina y esta a su vez alertó a la Policía.



Una patrulla, con cuatro efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Ecológica y Rural, llegó a los pocos minutos y sorprendió al hombre armado junto a una motocicleta. Este fue reducirlo.



Las víctimas salieron de la casa donde habían decidido permanecer encerradas a la espera de ayuda. La mujer contó que el hombre en cuestión es su expareja que llegó de forma sorpresiva y amenazó con dispararle.