Se conoce la sentencia contra los exmilitares acusados de la muerte de Matías Chirino

Jueves, 21 de noviembre de 2024



Hay siete imputados como coautores de homicidio y abuso de autoridad. El brutal hecho ocurrió en junio de 2022.

Este jueves se conocerá el veredicto del juicio que tiene como imputados a los ex militares por la muerte del soldado Matías Chirino, quien falleció durante un rito de iniciación en la localidad correntina de Paso de los Libres.



La fiscalía solicitó 20 años de cárcel para Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Martínez Tárraga Reclus, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martínez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista.



Por su parte, Claudia Daniela Cayata y Franco Damián Grupico podrían recibir ocho (pena reclamada por la querella) o nueve años (fiscalía) por ser considerados partícipes necesarios de la muerte.



Los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, dictarán la sentencia a los acusados.



Ezequiel Chirino, padre de la víctima, dijo ante Radio Dos que espera "una sentencia justa y digna". Además, pidió que "hoy sea un antes y después para que otra familia no sufra todo el calvario que estamos sufriendo desde hace dos y cuatro meses".



EL CASO



En junio de 2022 Chirino fue obligado a consumir alcohol en exceso, con el estómago vacío, a realizar ejercicios extenuantes y a sumergirse en una pileta junto a otros dos subtenientes en medio de un ritual de iniciación.



De la reconstrucción se resalta que los militares forzaron a los tres jóvenes para que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieran a la pileta del casino de oficiales, cuya

agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Además les ordenaron que se alejaran de sus celulares para que no contaran lo que ocurría.



En ese contexto, las tres víctimas perdieron el conocimiento y Chirino terminó en un colchón sobre el piso y sin una frazada, a pesar del frío que se registraba aquella noche.



Cerca de las 6 del 19 de junio el acusado Bautista contactó a la enfermera de guardia, quien constató media hora después que Chirino no presentaba signos vitales, por lo que intentó realizar maniobras de reanimación. Finalmente, el subteniente fue trasladado al hospital San José de Paso de los Libres, donde falleció.