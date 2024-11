No vidente se intoxicó por humo durante incendio de su vivienda Miércoles, 20 de noviembre de 2024

Una falla eléctrica en un aire acondicionado desató el siniestro. Tres autobombas trabajaron en el lugar. El fuego causó daños totales en una de las habitaciones de la casa.

Una vez más, una falla eléctrica desató un descomunal incendio en una vivienda que sufrió serios daños estructurales y destrucción total en una de las habitaciones en el barrio Laguna Seca de la capital correntina. Un hombre no vidente sufrió intoxicación por humo tóxico y debió ser trasladado de urgencia a un hospital, confirmaron fuentes oficiales.



El hecho ocurrió alrededor de las 16, en la peatonal 29, ubicada entre las calles Gascón y Río de Janeiro, cuando al parecer una explosión alertó a la familia sobre un principio de incendio. La densa humareda también alarmó a los vecinos que comenzaron a llamar a los bomberos.



El fuego se habría iniciado a causa de un cortocircuito en un aire acondicionado de ventana en la habitación de Walter, de 46 años y no vidente, quien pudo ser auxiliado y retirado de la casa para luego ser trasladado de urgencia hasta el hospital por la intoxicación sufrida por el humo tóxico.



Tres autobombas participaron de las tareas de extinción del fuego, dos de ellas de los bomberos de la Policía y otra de los voluntarios que llegaron juntos al lugar. Se usaron dos líneas de ataque y sofocaron las llamas en una habitación que quedó completamente destruida.



El fuego dañó los muebles, las prendas de vestir, un aire acondicionado de ventana, un ventilador de pie y otro de techo. Hubo caída de cielorraso y daños totales en la instalación eléctrica. Otros dos dormitorios, la cocina comedor y el baño sufrieron ennegrecimiento en las paredes.



La rápida acción de los bomberos permitió circunscribir el fuego a una sola habitación y evitar el daño total de la vivienda.



Según indicaron fuentes oficiales, uno de los hermanos de la víctima indicó que hace unos días notaron que uno de los ventiladores hacía cortocircuito, pero al momento del inicio de las llamas estaba apagado, por lo que la falla eléctrica se detectó en el aire acondicionado.



Efectivos de la Comisaría Octava con jurisdicción en la zona se hicieron presentes para continuar con las diligencias sumariales de rigor.