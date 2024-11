Ingresaron a robar a una casa al saber que no estaba el dueño Miércoles, 20 de noviembre de 2024 De acuerdo a la información brindada ayer el allanamiento tuvo como escenario a una vivienda del barrio Ciudades Correntinas, precisamente sobre calle Palermo.

Después de recibir la denuncia penal de la víctima en el robo trabajaron en distintas evidencias, fundamentalmente en imágenes de una cámara de seguridad que grabaron a los ladrones cuando irrumpían y escapaban de cometer el golpe.



Pocos minutos después del mediodía del domingo, tres hombres en dos motos, una 110 y otra presuntamente una Honda CG Titán 150, llegaron hasta la vivienda de la calle Guayquiraró entre avenida Maipú y Jamaica.



Los sujetos estacionaron sobre la vereda y, sin quitarse los cascos, comenzaron a violentar el portón de rejas.



Una vez vulnerada esa primera abertura, dos de ellos caminaron sobre el patio delantero hasta la puerta principal del domicilio, mientras el tercero quedó afuera ejerciendo el rol de campana.



Con igual método de violencia, también consiguieron abrir la puerta que les permitió entrar al living.



Por la forma puntual en la que cometieron el ilícito, sin rodeos y apenas estacionaron, la Policía está segura de que los delincuentes contaban con datos exactos referidos a la ausencia del dueño en ese horario.



La persona damnificada regresó cuando los malvivientes ya se habían dado a la fuga.



Mediante un llamado al sistema de emergencias 911 alertaron a la Policía y un móvil de la Decimocuarta concurrió a los pocos minutos.



En presencia del propietario del domicilio constataron la falta de un televisor Hisense de 32 pulgadas, un televisor Hitachi de 50 pulgadas, una consola de Play Station 4 y una sandwichera eléctrica.



Con la colaboración de la Unidad Antiarrebatos, las autoridades de la comisaría mencionada obtuvieron la identidad de un sospechoso. Es un hombre que posee prontuario delictivo.



El Juzgado de Garantías permitió hacer el allanamiento a la vivienda de este hombre en el barrio Ciudades Correntinas.



De esta manera, el lunes a media mañana se desplegaron los efectivos en casa de Jonatan M., de 27 años, donde no pudieron encontrar ninguno de los electrodomésticos mencionados en la denuncia.



Sin embargo, en el domicilio del joven secuestraron un revólver calibre 32 largo, una bicicleta rodado 26, un cuatriciclo 50, dos amortiguadores, un cuadro de motocicleta, una llave "pico de loro" y un cargador de radio handy.



El sospechoso, entonces, no fue detenido. Pero quedó vinculado a una causa de oficio caratulada como "receptación de elementos de dudosa procedencia y tenencia de arma de uso civil".