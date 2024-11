Aire acondicionado en los meses de calor: claves para evitar problemas de salud Miércoles, 20 de noviembre de 2024 Estos equipos requieren de un mantenimiento adecuado para no acumular partículas contaminantes que afectan a las vías respiratorias y la piel. Ajustar la temperatura a 24 °C reduce el consumo y puede prevenir complicaciones en el organismo Comenzamos pronto a encender los aires acondicionados, grandes aliados para soportar las temperaturas que comienzan a elevarse. Pero es necesario previamente comenzar a pensar en limpiarlos, para que no nos sorprenda el calor sin tener estos equipos en condiciones, pues están en nuestras casas, oficinas, consultorios, en diferentes lugares en general.



Recordemos que estos aparatos deben ser siempre revisados y supervisados por personal especializado. No solo se debe lavar de manera casera el filtro; el mantenimiento deficiente obligará a trabajar más a los equipos, y en esos filtros se instalan las partículas, que se van acumulando, compactándose y dificultando el paso de aire.



También se debe tener presente el cierre de puertas, ventanas, hendijas y mantener el ambiente a media luz, entiéndase, es clave utilizar cortinas de colores claros, en especial en las ventanas expuestas al sol, en combinación con persianas, en particular en las zonas más cálidas.



Durante el verano, el acondicionamiento térmico es uno de los mayores gastos de energía dentro de todos los artefactos que están en el hogar, y ese gasto puede ser evitable con el buen uso. Y para ello también se debe estar atento a la temperatura exterior, ya que muchas veces pudo haber bajado, y se sigue gastando energía en lugar de ventilar con aire fresco del exterior.



Como se trata de un aire seco, se recomienda mantener el ambiente con humidificadores y recordar que cada 2 o 3 horas es importante programar el modo ventilación del equipo de aire, que permite la circulación, sin encender el compresor en especial durante la noche, y es recomendable mantener buena hidratación.



En caso de tener el aire encendido por debajo de la temperatura recomendada, sin duda aparecerán síntomas.



Y como lo dice su nombre, el aire acondicionado debe acondicionar el ambiente y no refrigerarlo. Sin embargo, hay lugares como los bancos, centros comerciales, oficinas, salas de cine, medios de transporte, donde al ingresar se nota bruscamente el cambio de temperatura, pues se trata de refrigeraciones centrales.







Al permanecer en estos lugares, o al ingresar viniendo, por ejemplo, de la calle con temperaturas elevadas, pueden aparecer los típicos síntomas de enfriamiento.



Por eso es recomendable siempre llevar un abrigo liviano, o saber también que durante la noche la temperatura corporal desciende, por lo que es importante tener a los pies alguna manta, y tener mucho cuidado en caso de tratarse de lugares donde descansen personas adultas mayores, bebés o niños. Ellos son los más vulnerables, y a veces más allá de cumplir con estas recomendaciones, igualmente aparecen síntomas.



También los aires acondicionados de los vehículos deben ser supervisados por personal especializado y autorizado, entiéndase con matrícula profesional. En cuanto al aire acondicionado de los automotores, se debe encender luego de bajar las ventanillas y primero poner en modo ventilación, pues su efecto en la salud es el mismo que el descrito para los domicilios.



Por lo que una vez más y como siempre debemos enfocarnos en prevenir cualquier alteración que afecte a nuestro organismo.



Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701 es Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)