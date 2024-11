Pidieron justicia por adolescente asesinado por conductora ebria

Lunes, 18 de noviembre de 2024

El siniestro fue a la madrugada sobre Ruta Nacional N°118, cerca de Paraje El Caimán. La mujer ya habría sido sancionada hace poco por conducir en estado de ebriedad, pero jamás le sacaron el carnet. La marcha llegó hasta la Comisaría de San MIguel.



Dolor y bronca conjugados ayer en la marcha en pedido de justicia por Iván Britez, en la localidad de San Miguel, El adolescente de 17 años había sido atropellado por una conductora alcoholizada y murió en el lugar. La mujer quedó detenida y se investiga otros incidentes al volante bajo la ingesta de bebidas. Durante el velatorio, los compañeros de las compañías de baile que integraba el chico, le rindieron un emotivo homenaje con danzas folclóricas.



El siniestro vial ocurrió el sábado alrededor de las 5 de la madrugada, sobre Ruta Nacional N°118, a la altura del kilómetro 121, entre un automóvil conducido por una mujer de apellido Alfonzo, de 36 años, y una motocicleta de 110 cc., al mando de Iván Britez, un chico de 17 años, oriundo de Paraje "El Caimán" próximo a la localidad de San Miguel. El adolescente volvía de un festival interbarrial, donde él y su grupo de compañeros, todos bailarines, tuvieron una actuación. La mujer en cambio, retornaba desde Santa Rosa, tras participar de una fiesta y visiblemente alcoholizada, según indicaron fuentes policiales



El vehículo venía con tanta velocidad que partió en dos la moto, matando en el acto a su conductor. El automóvil terminó su periplo entre los pastizales, varios metros adentro de la banquina, con su parte frontal destrozada. La noticia se supo de inmediato dentro del paraje y sacudió a la pequeña comunidad de "El "Caimán" Ei mismo sábado durante las exequias del menor, se vivieron momentos de mucha emoción, luego de que los compañeros de los distintos grupos de bailes en los que participaba Iván, se presentaran en la casa de los padres del chico, donde se lo velaba y vestidos con sus galas le rindieran honores con bailes folclóricos.



Grito de justicia

Ayer, el clima seguía siendo de mucha bronca e impotencia, por lo que familiares, amigos y la comunidad educativa del Colegio Secundario "El Caimán", al que asistía Iván, realizaron una marcha en pedido de justicia que recorrió las caIles de la localidad de San Miguel; de forma pacifica, pero con un grito unánime de ¡justicia! La manifestación llegó hasta las puertas de la comisaría local, donde aún ayer continuaba demorada la mujer que atropelló y mató al adolescente.



Por el momento continuará en calidad de aprehendida. Mañana, el fiscal de Santa Rosa, Daniel Lezcano, oficializará ante la jueza de Garantías el pedido formal de conversión del estatus penal de Alfonzo, de aprehensión a detención y que dará en manos de su señoría aquella decisión, que igualmente podría ser por 72 horas más, tal y como lo dictan el nuevo Código Procesal de la Provincia de Corrientes.



La Justicia ordenó la extracción de sangre para determinar si Alfonso conducía en estado de ebriedad como revelaron los testigos que llegaron en un primer momento a la escena. Según las fuentes consultadas, no existe en Santa Rosa, ni en San Miguel, ni localidades de los alrededores los kits para re- alizar el testeo de alcoholemia rápida que aceleraría los tiempos judiciales.



Ahora deberán esperarse los resultados de laboratorio que confirmen o no aquella situación, lo que agra varía el cuadro penal para la conductora. La detenida, ya habría tenido otro incidente que le valió el secuestro del vehículo por conducir en estado de ebriedad, aunque al parecer no se le suspendió el carnet.