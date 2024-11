CORRIENTES CAPITAL

El G20 de Brasil al borde del abismo por el último ataque de Rusia a Ucrania

Lunes, 18 de noviembre de 2024

Las deliberaciones de la cumbre de presidentes comienzan este lunes en Río de Janeiro, pero la falta de una condena explícita a Moscú y la crítica directa al Estado de Israel promovida por el gobierno brasileño dificultan la posibilidad de aprobar.



La crisis institucional del G20 no sólo tiene su origen en la actitud contemplativa que propuso Lula para abordar el ataque constante de Rusia a Ucrania.



La defensa que hace Brasil de Palestina -que está en manos del grupo terrorista Hamas- y la condena simultánea a Israel funcionó también como una causa básica para desestabilizar al G20 convocado en Río de Janeiro.



Brasil es aliado de Irán, Turquía e Indonesia -países que aspiran a la desaparición del estado judío-, y su propuesta de borrador sobre la crisis en Medio Oriente responde a los intereses de sus socios globales.



En este contexto, Francia, Alemania, Reino Unido y, fundamentalmente Argentina, se opusieron al texto deslizado por la cancillería brasileña para abordar la guerra que libra Israel contra la organización terrorista Hamas.



Si Lula no acepta los cambios de fondo que propusieron a los negociadores del G20, Brasil no podrá cerrar su cumbre multilateral con un sólo comunicado final.



A las diferencias por la guerra en Ucrania se sumaría los planteos del G7 más Argentina respecto a Israel y su enfrentamiento con los grupos terroristas que financia Irán.



El G20 inicia este lunes con el tradicional saludo del anfitrión -en este caso, Lula- a los presidentes y jefes de Estado que participarán de la cumbre multilateral convocada en Rio de Janeiro. Sólo será un gesto pour la galerie, en un escenario de crisis diplomática que no tiene el final escrito.



Las diferencias son tan profundas que nadie descarta un desenlace inédito.



Le toca mover al G7, liderado por Estados Unidos, que en dos meses tendrá un nuevo presidente en la Casa Blanca.