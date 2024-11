CORRIENTES CAPITAL

La China Suárez con Franco Colapinto en Madrid: “Yo soy feliz"

Lunes, 18 de noviembre de 2024

La actriz usó su cuenta de Instagram para poner fin a las especulaciones sobre su relación con el corredor de Fórmula 1.

En el bullicioso ambiente de Madrid, una cena en un restaurante puede convertirse en una noticia internacional que involucra al mundo del espectáculo como al del deporte. Esto fue lo que ocurrió recientemente cuando la China Suárez y Franco Colapinto, el joven piloto de Fórmula 1, fueron captados saliendo juntos de un restaurante. Las imágenes no tardaron en hacerse virales, desatando un aluvión de comentarios en redes sociales y especulaciones sobre un posible romance.



El video, difundido rápidamente, muestra a la pareja abandonando el local tras compartir una velada en un espacio reservado. La noticia ha despertado todo tipo de comentarios sobre Eugenia que van desde los prejuicios sobre la diferencia de edad entre ambos, la actriz tiene 32 años y el corredor de auto cuenta con 21, a el historial amoroso con el que cuenta que ha servido para cruces entre quienes la apoyan y sus detractores.



Lejos de ignorar el revuelo mediático, la China respondió a las críticas de una manera directa y despreocupada. Su reacción quedó evidenciada gracias a una publicación del periodista y amigo íntimo de la actriz, Luis Corbacho, quien compartió en sus redes sociales un diálogo que tuvo con ella tras la viralización de su video.



En un mensaje de apoyo hacia su amiga, Corbacho escribió: “Te amo. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado deberían replantearse su vida. Ah reee”. Este comentario, cargado de humor y defensa, fue recibido con una respuesta de la propia actriz: “Ja, ja, ja. Yo soy feliz y no jodo a nadie”. Con esta frase, la China dejó en claro su postura frente a las críticas: prioriza su felicidad personal y no permite que los comentarios negativos afecten su vida. Su mensaje sintetiza una filosofía de vida que ha adoptado en varias ocasiones, enfrentando con aparente serenidad el escrutinio público que acompaña su carrera.



Horas más tarde apareció un segundo video de la cantante y el deportista caminando en la Gran Vía, una de las calles más emblemáticas de la ciudad española y la segunda avenida más transitada de Europa. Este corto se subió en TikTok y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Se puede ver a Eugenia y a Franco, con gorras negras mientras cruzan la calle, a diferencia de la noche anterior, se los ve más distanciados a la hora de caminar.