CORRIENTES CAPITAL

El cónclave de Milei y Trump en Mar-a-Lago definió las bases de un acuerdo geopolítico entre Argentina y Estados Unidos Viernes, 15 de noviembre de 2024



Ambos mandatarios ratificaron su sintonía ideológica y personal durante la cena organizada por un think tank republicano, e iniciaron una hoja de ruta inédita para las relaciones de Balcarce 50 con la Casa Blanca. El mandatario argentino y el presidente electo de los Estados Unidos dialogaron dos veces durante la cena que organizó American First Policy. Y en las dos oportunidades quedó en evidencia que Milei y Trump apuntan a construir un modelo político que excede la región y se proyecta a todo el escenario internacional.



El presidente ingresó a la cena de Mar-a-Lago junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein. Se toparon con el vicepresidente electo de los Estados Unidos, J.D. Vance, intercambiaron saludos con el futuro consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y tuvieron un chit chat con Susie Wiles, que será la jefe de Gabinete de Trump.



El presidente argentino tiene un discurso disruptivo que no muta, tanto si el auditorio es público o el encuentro es reservado. Milei tiende a mantener sus opiniones, y eso sucedió cuando le tocó hablar durante la cena servida en el complejo de la familia Trump. Allí, con los invitados aplaudiendo de pie, Milei repitió que “el mundo es mejor” gracias al triunfo electoral de Trump.



Trump escuchó las opiniones del presidente argentino. Cuando fue su turno para ocupar el escenario, no dudó en elogiarlo.



“Has hecho un trabajo fantástico en un periodo de tiempo muy corto. Tu discurso fue precioso, pero el trabajo que has hecho es increíble. Volver a hacer grande a Argentina. Ya sabes Make Argentina Grate Again. Funciona bien con la A, no funciona con otros países”, le dijo Trump a Milei.



Y añadió: “Creo que tus números funcionan. Es un honor tenerle aquí. Eso es realmente genial. Gracias también”.



El canciller Werthein, en la puerta del hotel The Ben, describió las consecuencias políticas del evento que observó en primera persona:



“Después de las conversaciones entre el presidente Milei y el presidente Trump, que sirvieron para fortalecer los lazos de amistad y afinidad con las ideas de la libertad, se plantaron las bases para una relación sólida entre dos países amigos”, dijo.



Y concluyó: “Esta relación promete abrir enormes oportunidades para Argentina, donde habrá un intercambio más profundo y beneficioso entre ambas naciones”.



La agenda común entre Trump y Milei empieza el 20 de enero de 2025, ese día el líder republicano asumirá como presidente de los Estados Unidos.