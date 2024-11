CORRIENTES CAPITAL

Al menos un muerto tras dos explosiones en los alrededores de la Corte Suprema: evacuaron el edificio

Jueves, 14 de noviembre de 2024



La policía cercó las inmediaciones del edificio del máximo tribunal en Brasilia y registra la zona en busca de más explosivos.



Al menos una persona murió este miércoles luego de que se registraran dos explosiones en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en Brasilia, informaron fuentes policiales citadas por los medios locales. Según Estadao y G1 se produjeron en el estacionamiento del sitio cuando un vehículo se incendió cerca del anexo IV de la Cámara, aunque el fuego fue controlado.



El Supremo Tribunal Federal de Brasil, su nombre formal, informó que se escucharon dos explosiones al final de la sesión del miércoles, cerca de las 19.30 (hora local), en las inmediaciones de su sede y que, como consecuencia, ministros, funcionarios y empleados fueron retirados del edificio en Brasilia por razones de seguridad.



Según Estadao, una de las detonaciones provino de un vehículo, que tenía matrícula del estado de Santa Catarina, estaría registrado a nombre de Francisco Wanderley Luiz y llevaba “una especie de bomba atada con ladrillos”, mientras que un informe del sargento Santos, de la Policía Federal, indica que la policía llegó a ver a un hombre que salía corriendo del automóvil, pero creyeron que huía del incendio, sumó G1. Asimismo, el oficial declaró creer que esa misma persona sería la difunta.



“El coche tiene algún tipo de bomba. Tiene varios explosivos fraccionados y atados con ladrillos alrededor, pero los explosivos no prendieron del todo. El individuo huyó y creemos que estaba saliendo de allí. Me parece que se trata de la misma persona que intentó detonar una explosión aquí (en el coche), no lo consiguió y corrió hacia el STF. Creemos que es la misma persona que está muerta”, dijo a Estadao