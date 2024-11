Colesterol alto: Tres cambios sencillos en la alimentación para reducirlo rápidamente

Miércoles, 13 de noviembre de 2024



Optimizar la salud cardiovascular con pequeñas modificaciones en la dieta diaria favorecen la reducción del colesterol LDL



Para muchas personas, un diagnóstico de colesterol alto significa la posibilidad de un tratamiento médico prolongado, a menudo con medicamentos que ayudan a controlar los niveles de colesterol en sangre. Sin embargo, no todos conocen que hay cambios en el estilo de vida, y en especial en la alimentación, que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol de forma significativa. Estos ajustes no solo pueden contribuir a una mejor salud cardiovascular, sino que también ofrecen una alternativa natural y efectiva antes de considerar el uso de medicamentos.



Algunos alimentos son especialmente útiles en la reducción del colesterol “malo”, o LDL. La clave está en entender qué tipos de grasas y nutrientes resultan beneficiosos y cómo reemplazarlos por aquellos menos saludables en la dieta diaria. Así lo señala la Fundación Británica del Corazón (British Heart Foundation), que subraya la importancia de reducir las grasas saturadas en la dieta y sustituirlas por grasas insaturadas y alimentos ricos en fibra.



Para quienes desean evitar o reducir la dependencia de medicamentos, existen tres cambios alimentarios que pueden ser la solución. Estos ajustes son sencillos y efectivos, y su implementación no solo promueve un corazón más saludable, sino que puede impactar positivamente en el bienestar general de una persona.



Una de las estrategias más recomendadas para reducir el colesterol es aumentar la fibra soluble en la dieta, ya que esta se une al colesterol en el sistema digestivo y lo elimina del cuerpo antes de que entre en el torrente sanguíneo. Según la Mayo Clinic, la fibra soluble puede reducir el LDL en un porcentaje considerable cuando se consume regularmente. Algunos alimentos que contienen altas cantidades de fibra soluble incluyen la avena, las legumbres (como lentejas y garbanzos), y frutas como las manzanas y los cítricos.



La avena es particularmente efectiva y sencilla de incorporar en el desayuno diario. Al respecto, la cardióloga Elizabeth Klodas menciona que “una taza de avena diaria aporta antioxidantes y fibra, ambos importantes para la función de los vasos sanguíneos y la reducción de la presión arterial”, según informó SurreyLive. Este alimento, además de ser rico en fibra, es versátil y puede consumirse con frutas o como ingrediente en diversas recetas.