CORRIENTES CAPITAL

La justicia no convoca a Codazzi a declarar por la falsa denuncia de accidente Lunes, 11 de noviembre de 2024 Se confirmó que el fiscal federal Mariano De Guzmán no oficializó el pedido del Juzgado Federal por lo que Codazzi no tendrá que explicar nada ante las autoridades competentes. El abogado de Laudelina quien trató de instalar que el niño estaba muerto

Uno de los puntos más llamativos en la causa Loan es la falta de citación a José Codazzi, abogado de Esquina, quien junto a Laudelina Peña presentó una teoría del accidente en una indagatoria nocturna que desató controversia.



Si bien la jueza federal Cristina Pozzer Penzo decidió convocarlo para prestar declaración, el fiscal De Guzmán no hizo oficial esa citación.



Codazzi capturó la atención pública cuando acompañó a Peña en una declaración en Corrientes, sosteniendo que Loan había sido atropellado accidentalmente por el vehículo en el que se desplazaban Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos.



Un giro reciente en la investigación se centra en dos teléfonos móviles del abogado, que fueron incautados por la justicia y están pendientes de peritaje.



Sin embargo, uno de los números se activó en un dispositivo diferente, lo cual disparó alarmas, y aceleró los procedimientos judiciales ante la posibilidad de que los teléfonos contuvieran información clave para la resolución del caso.