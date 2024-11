Wanda Nara y L-Gante se dieron el primer beso en vivo: “Te amo”

Martes, 5 de noviembre de 2024



Luego de haber vivido un fin de semana intenso, este lunes la conductora y el cumbiero hicieron un live de Instagram en donde confirmaron su vínculo amoroso.

“Si llegamos a los 50 mil visitantes nos damos un beso”, dijo Elián Valenzuela mirando a cámara mientras abrazaba a Wanda. Sin embargo, aunque el número no llegó a esa cifra, el cantante de cumbia 420 le tomó la cara a la mediática y le dio un apasionado beso en la boca, que se repitió varias veces.



Acto seguido, la animadora de Bake Off Famosos le preguntó directamente: “¿Me amás?”, y el cantante respondió con la misma pregunta, argumentando que siempre le tocaba contestar primero a él. “Te amo”, terminó soltando ella, momento en el que él le dio otro beso, mientras ambos sonreían mirándose a los ojos.



En una reciente entrevista con Team Ubfal, el ciclo de Laura Ubfal en América, durante la fiesta por el final de las grabaciones de Bake Off Famosos, Wanda Nara abordó los rumores sobre su relación con L-Gante y la posible incorporación de Mauro Icardi a River Plate. Además, en la tarde del domingo, llamó la atención de sus redes, al compartir una foto que se tomó con el músico y con Jamaica, la hija que él tuvo con Tamara Báez.



La conductora, a quien se la vio en una reunión íntima que tuvo el cumbiero tras recibir una condena a tres años de prisión condicional y después apareció muy cerca de él en esa misma fiesta, se refirió a cómo es su vínculo. “La verdad que yo estoy siempre para la gente que quiero, en las buenas y en las malas. Eso fue lo que vieron. Siempre acompaño. Generalmente lo hago desde atrás”, comenzó diciendo.



“Entonces estuve un poco al tanto de todo lo que estaba pasando, pero bueno, después él subió esos videos y se vieron. Pero me gusta estar cuando la gente que quiero me necesita”, reflexionó, antes de que se difundan las imágenes de esa noche, donde aparece hablándole muy cerca al cantante y hasta algunos presentes aseguraron que se besaron en la celebración.