Ricardo Jaime se entregó en Comodoro Py y cumplirá su condena por la tragedia de Once en prisión Martes, 5 de noviembre de 2024 El ex funcionario kirchnerista llegó a las 9:20 a los tribunales federales.

“Lo que en definitiva pretende la parte no es otra cosa que una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que lo autorice, este Tribunal entiende que la continuidad del procedimiento penal es una obligación que le compete y cuyo cumplimiento no puede ser sorteado sin el debido sustento legal”, señaló el tribunal para rechazar el planteo.



El tribunal sí formó una causa para tramitar la prisión domiciliaria, lo que tiene sus pasos ya que, por ejemplo, Jaime debe ser examinado por el Cuerpo Médico Forense. “A los fines de garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso, se imprimirá a la tramitación de aquél incidente la mayor celeridad posible”, también resolvieron los jueces.



El ex funcionario tiene seis condenas. Además de los casos de Once, el de dádivas y el robo de documentación también fue condenado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Y en septiembre de 2022 por haber pactado el cobro de una coima para avanzar en la construcción del tren bala, lo que nunca se hizo. Esas dos últimas condenas no están firmes.



Y todavía le resta un juicio oral más. Es el caso de los “cuadernos de la corrupción” en el que está procesado y elevado a juicio oral junto a Cristina Kirchner, Julio De Vido -su jefe directo como ministro de Planificación Federal- y otros ex funcionarios y empresarios de la obra pública de la Argentina.