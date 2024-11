Cuchillazos, golpes y piedrazos entre varias familias enemigas

Viernes, 1 de noviembre de 2024



Una mujer hirió de varios cortes a un joven. Después, familiares del herido tomaron revancha atacando una casa. Los episodios de violencia datan de algunos años.



El historial de enemistad entre familias que habitan el barrio Virgen de los Dolores, en la capital provincial, tuvo un nuevo y violento capítulo con personas heridas, destrozos y cruce de amenazas que pusieron en alerta a la Policía.



A pesar de los hechos que incluyeron cascotazos, exhibición de un arma de fuego, utilización de un cuchillo y cruce de amenazas, no hubo alguna denuncia formal.



Los incidentes a plena luz del día llegaron a conocimiento de las autoridades por llamados de vecinos y la posterior viralización de filmaciones realizadas con sendos teléfonos celulares. Ninguna de las partes involucradas acudió a la fuerza de seguridad.



Desde hace algunos años existe una marcada rivalidad entre miembros de dos o tres familias. De un lado estarían mencionados los Ortiz, Saucedo y Toledo, y de otro un número similar de personas, de dos familias de apellidos Ruiz Díaz y Villalba.



Anteayer, a escasos metros de la salita de primeros auxilios del barrio, un muchacho miembro de la familia Villalba fue agredido con cuchillo a manos de una mujer, señalada como parte de los Saucedo.



Fue una riña en medio de la calle en la cual el joven cayó al suelo, resultó lesionado con el arma blanca y a modo de defensa arrojó un cascotazo a su atacante, para después pegarle una patada y sujetarla del cabello.



El incidente sucedió a la vista de muchas personas que pedían presencia policial. En una filmación gritaban "llamen a la Policía; mirá lo que le hace", en referencia a los cuchillazos de parte de la joven armada.



Una segunda filmación fue grabada mediante un teléfono celular por una mujer, presuntamente Ortiz, que muestra a dos hombres y a otra mujer atacar su propiedad con lanzamiento de cascotes.



La secuencia captada desde la planta alta del inmueble muestra a una mujer, al parecer de apellido Ruiz Díaz, portar lo que sería un arma de fuego mientras observaba a sus cómplices lanzar objetos contundentes hacia la puerta y ventanas de la vivienda.



Al respecto, desde la Policía confirmaron a este medio que están al tanto de las amenazas entre los bandos confrontados.



"Peleas de este tipo sucedieron a lo largo de los últimos años; es un problema que no tiene solución y generalmente no llaman a la Policía; es como si manejan un código de arreglar sus cosas a los golpes, tiros y piedrazos", explicó una autoridad de la fuerza de seguridad.



El lunes 16 de septiembre, a la noche, un joven identificado como Leonardo Ortiz murió a balazos por un vecino. Por el homicidio se encuentra detenido un hombre de apellido Monzón, cuyos hijos sufrían constantes hostigamientos de parte de Ortiz.