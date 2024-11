Kamala Harris y Donald Trump saturan los teléfonos con mensajes en los últimos días de la campaña

Viernes, 1 de noviembre de 2024



Para millones de estadounidenses en el radar de las campañas y de sus aliados, el apocalipsis está a solo un mensaje de texto de distancia



¿Son legítimos?

A pesar del tono de que nace un tonto cada minuto en algunos de los textos de la campaña presidencial, los expertos dicen que se puede estar razonablemente seguro de que las donaciones a las campañas oficiales de los candidatos o a las principales organizaciones del partido se utilizarán para el propósito previsto.



Pero muchos más grupos están pidiendo tu dinero para la temporada electoral, no todos ellos son legítimos y clasificar eso requiere trabajo. Algunos grupos de movilización de votantes que afirman estar financiados por la izquierda, por ejemplo, pueden ser instigadores de la derecha, o simplemente están tratando de recopilar información personal sobre ti.



Este mes, la Liga de Mujeres Votantes de Wisconsin escribió a los procuradores del país para informar que miles de mensajes de texto fraudulentos de una fuente anónima fueron enviados a jóvenes amenazando con multas de 10.000 dólares o tiempo en prisión si votan en un estado donde no son elegibles para votar.



La estafa estaba destinada a intimidar a los estudiantes de otros estados que tienen derecho legal a votar en Wisconsin si están asistiendo a la universidad allí, o a votar en casa en su lugar, decía la carta.



El fin de semana pasado, miles de votantes de Pensilvania recibieron un mensaje de texto que falsamente afirmaba que ya habían votado en las elecciones, informó el lunes The Philadelphia Inquirer. Era de AllVote, que los funcionarios electorales han señalado repetidamente como una estafa, dijo el periódico. El grupo dijo que la afirmación falsa fue el resultado de un error tipográfico.



Los expertos dicen que debes leer la letra pequeña al final de cualquier enlace de recaudación de fondos que abras. Debe indicar el nombre del grupo y a dónde irá el dinero.



A partir de ahí, las personas pueden ir a sitios como OpenSecrets o la Comisión Federal de Elecciones para ver desgloses de ingresos y gastos de grupos que están registrados como comités de acción política. El gasto excesivo o muy bajo, o la ausencia de este, en anuncios o proselitismo son señales de alerta.



Pese a todas esas trampas, Beverly Payne de Cumming, Georgia, que ya votó por Harris y es voluntaria para ella, da la bienvenida a los pings.



“Recibo textos cada 30 minutos y respondo a cada uno de ellos”, dijo Payne. Uno de sus favoritos fue sobre un sabor de helado lanzado por Harris por la empresa Ben & Jerry’s, el Jubileo de Coco de Kamala con capas de caramelo y cubierto con chispas de estrellas rojas, blancas y azules. “Tuve que donar para eso”, dijo.



“Es nuestra cultura ahora, todos estamos adictos”, dijo Payne sobre los textos y el uso que Harris hace de ellos. “Quizás por eso tiene mil millones de dólares”.