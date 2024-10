Nene grave tras caer bajo ruedas del tractor que conducía su padre Jueves, 31 de octubre de 2024 El menor habría perdido el equilibrio sobre la máquina y cayó. Una de las ruedas le pasó sobre el tórax. Por ahora no habría una causa penal abierta.

El accidente se produjo en horas de la mañana en una florería local, donde un hombre trabajaba con su tractor, acompañado de su hijo de siete años, como casi todas las mañanas. Al parecer, en medio de estas tareas, el niño perdió el equilibrio y cayó bajo las ruedas de la máquina, una de las cuales habría pasado sobre su tórax, según explicaron fuentes allegadas al caso.



El nene fue inicialmente atendido en el hospital local, pero de allí derivado al hospital de Saladas por la complejidad del caso. Luego le realizaron unas placas y los facultativos médicos decidieron derivarlo de urgencia hacia la capital correntina, para ser ingresado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. El niño estaba pálido, tenía baja saturación de oxígeno.



"Las placas no dejaban ver ninguna lesión interna, por lo que preventivamente se decidió colocarle una vía y enviarlo con oxígeno y en ambulancia junto a un médico pediatra hacia Capital. Se encontraba en regular estado general", explicó ayer una fuente médica que pidió reserva de identidad, consultada por diario época.



El hecho ocurrió en una finca ubicada en la zona rural, alejada del casco céntrico de Santa Rosa y por estas horas, no existiría una causa penal abierta, ya que se trató de un "lamentable accidente", indicaron allegados al caso. Además, las autoridades judiciales también tomaron los testimonios al padre y a otros testigos.