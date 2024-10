Zelensky llamó a la unidad europea contra Rusia y a impulsar sanciones “efectivas”

Martes, 29 de octubre de 2024



En un discurso en Islandia, el líder ucraniano le pidió a Europa aumentar el suministro bélico y presionar al gobierno de Putin



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo este martes en Reikiavik un llamamiento a la unidad de Europa contra Rusia y apuntó a sanciones “efectivas” y a implementar su llamado Plan de la Victoria para acabar con la guerra en su país.



En una comparecencia celebrada al término de la reunión del lunes, el mandatario ucraniano dijo ser consciente de los “riesgos” sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque puso en duda que el candidato republicano Donald Trump vaya a suspender el apoyo militar y económico a Kiev si gana.



“No he escuchado que Trump dijera eso de que va a cancelar la ayuda y de que no apoyará a Ucrania (...) No estoy seguro de que Trump, si sale elegido, decida no apoyar a Ucrania”, afirmó.