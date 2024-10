Cómo actuar ante un ACV: de síntomas clave a qué hacer

Martes, 29 de octubre de 2024



El Accidente Cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país. Por qué las primeras 4 horas y media son fundamentales para evitar daños permanentes.



El Accidente Cerebrovascular (ACV), también conocido como derrame cerebral, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. En Argentina, a pesar de la alta prevalencia de esta condición, un reciente relevamiento expone una preocupante realidad: la mayoría de los argentinos no sabría cómo actuar ante un ACV. Estos resultados, dados a conocer en el marco del Día Mundial del ACV el 29 de octubre, resaltan la necesidad de una mayor concientización y educación sobre este tipo de emergencia médica, en la que el tiempo es crucial.



Reconocimiento de los síntomas del ACV

Uno de los mayores desafíos para la población es la capacidad de reconocer los síntomas de un ACV de forma rápida y precisa. Cuando se pidió a los encuestados que mencionaran los síntomas que conocían, las respuestas más comunes fueron parálisis o debilidad muscular (especialmente en un lado del cuerpo), seguidas de dificultades para hablar y dolor de cabeza intenso. A pesar de ello, el 25% de los encuestados no pudo identificar ninguno de estos síntomas, lo que revela una importante falta de conocimiento.



Los síntomas del ACV incluyen: entumecimiento o debilidad en la cara, brazo o pierna (particularmente en un lado del cuerpo), confusión, dificultad para hablar o comprender el habla, problemas para ver en uno o ambos ojos, dificultad para caminar, mareo, pérdida de equilibrio o coordinación, y un dolor de cabeza repentino y severo sin causa aparente. Reconocer estos signos es fundamental para activar los servicios de emergencia rápidamente y garantizar que la persona reciba atención médica adecuada.



“Es preocupante que 1 de cada 4 personas no haya podido mencionar siquiera un síntoma de ACV”, señala el Dr. Ioli, destacando la necesidad de seguir trabajando en la concientización pública.



Centros de atención y capacidad de respuesta ante un ACV

El estudio también reveló que existe una falta de consenso en la población sobre qué centros de salud están capacitados para tratar un ACV. Aunque 8 de cada 10 encuestados coincidieron en que cada minuto es clave para evitar secuelas permanentes, el 40% cree que cualquier centro de salud puede atender un ACV, mientras que el otro 40% opina lo contrario. Solo un 16% se manifestó en total desacuerdo con que cualquier centro esté capacitado para manejar adecuadamente este tipo de emergencia.



Aunque la mayoría de los encuestados (76%) cree que es posible prevenir un ACV mediante cambios en los hábitos de vida, un preocupante 35% de la población no está seguro de cómo hacerlo o cree que no es posible. Entre aquellos que identificaron posibles medidas preventivas, el 42% mencionó una alimentación equilibrada, mientras que un tercio señaló la importancia de realizar ejercicio físico regularmente. Sin embargo, la proporción de personas que destacó la importancia de realizar chequeos médicos regulares fue baja, con solo 2 de cada 10 mencionándolo.



Otro hallazgo importante fue que solo 1 de cada 10 encuestados mencionó la necesidad de evitar el consumo de alcohol, tabaco o drogas, o de controlar el estrés, factores que son claves en la prevención de un ACV.



La Dra. Virginia Pujol Lereis subrayó la importancia de concientizar sobre la prevención: “Es alarmante que los controles médicos estén desvalorizados, y que un 35% de la población crea que no se puede hacer nada o desconozca las conductas saludables que pueden ayudar a prevenir un ACV”.