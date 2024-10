Pedro Sánchez designará un nuevo embajador de España en la Argentina

Martes, 29 de octubre de 2024

La Embajada ibérica estaba acéfala desde mayo, tras la tensión entre el presidente Javier Milei y su par español. A partir de noviembre, Joaquín María de Arístegui asumirá la función como representante diplomático en Buenos Aires. En Cancillería enti



Luego de cinco meses de una especie de acefalía, Pedro Sánchez, presidente de España, decidió enviar nuevamente a un embajador para hacerse cargo de la sede diplomática de su país en Argentina. La Moncloa había resuelto en mayo llamar a consulta a María Jesús Alonso Jiménez, quien se desempeñaba como embajadora en Buenos Aires desde 2022. Su salida del país se dio en medio de los cruces verbales entre Javier Milei y su par español, en el marco de los viajes del líder libertario a Madrid.



Desde entonces, la diplomacia de ambos Estados tejió en silencio para reconstituir la relación bilateral. Si bien la tensión entre Milei y Sánchez persiste, en Argentina interpretan la decisión de Sánchez como un “gesto diplomático” para aplacar los roces del pasado.



Cuando Alonso Jiménez llegó a Madrid, quien quedó provisoriamente al frente de la diplomacia española fue Fernando García Casas, el otrora cónsul de ese país en Buenos Aires. No obstante, en junio se fue de la Argentina hacia La Paz, para desempeñarse como embajador en Bolivia.





El 3 de mayo, Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible español, había agraviado a Milei al insinuar que el Presidente argentino ingirió sustancias y que es “mala persona”. Durante una conferencia, el funcionario expresó: “He visto a Milei en una tele. Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.



El Gobierno argentino emitió entonces un comunicado para exigir retractaciones por las “calumnias e injurias” contra el Jefe de Estado. Pero no sólo eso, sino que apuntó contra el titular del Poder Ejecutivo español: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúa con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta la estabilidad de su Nación”.



Si bien luego el Gobierno de Milei buscó “dar por cerrado” el tema, desde aquel momento la relación no volvió a ser igual. Ahora parece haber comenzado una nueva etapa en el vínculo entre ambos países.