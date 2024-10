Un menor cayó al río, su amigo intentó salvarlo y los dos murieron ahogados

Lunes, 28 de octubre de 2024



Ocurrió el sábado por la tarde en Paso de los Libres.



Conmoción en la localidad de Paso de los Libres por las muertes de un nene de 13 años y un adolescente de 15 que se ahogaron en el río Uruguay.



El más chico se cayó al agua y su amigo quiso rescatarlo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente.



Ocurrió alrededor de las 17.45 del sábado, cuando ambos chicos disfrutaban de la tarde en el paseo costanero, sobre calle Coronel López, un lugar muy frecuentado por vecinos de la zona, pero en el que está prohibido bañarse.



La Policía de Corrientes informó que uno de los chicos se resbaló y cayó al río. Fue así que su amigo se lanzó al agua en un intento desesperado por salvarlo.



Sin embargo, los chicos fueron arrastrados por la corriente y no pudieron regresar a la orilla. Horas después, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró los cuerpos y avisó a sus familiares.



“Pedimos a la población extremar las precauciones y no ingresar al agua en lugares no habilitados o en condiciones de visibilidad adversa, atendiendo siempre a la seguridad personal y de los seres queridos”, indicaron en un comunicado.



Además, recomendaron a quienes navegan o frecuentan áreas cercanas al río, consultar siempre el pronóstico meteorológico y evitar exponerse en condiciones climáticas desfavorables.



La trágica muerte de estos dos chicos en Paso de los Libres se suma a otro episodio reciente en la localidad correntina de Esquina, donde dos niños de 10 y 12 años también fallecieron ahogados el pasado 5 de octubre en el río Corriente. En esa ocasión, los dos habían sido rescatados con vida por las autoridades.