Otorgan la excarcelación a 7 imputados relacionados a la Fundación Dupuy

Jueves, 24 de octubre de 2024

La Cámara Federal de Corrientes concedió la excarcelación a 7 personas imputadas en una causa vinculada a la Fundación Lucio Dupuy, quienes estaban relacionados con la investigación principal sobre la desaparición de Loan Danilo Peña en 9 de Julio.





La decisión fue tomada luego de que las defensas apelaran la negativa inicial de otorgar la libertad. La Cámara, integrada por los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, argumentó que no existe riesgo de fuga por parte de los acusados, quienes además no tienen antecedentes penales y no se considera que pudieran interferir en la investigación.



Los beneficiarios de la excarcelación son Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Leonardo Daniel Rubio, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Nuñez y Valeria Liliana López.



"Los siete excarcelados deben presentarse periódicamente ante las autoridades, tienen la prohibición de salir del país y se les retuvo el pasaporte. Asimismo, se le prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas menores de edad involucradas en el caso y con testigos", consignó Infobae.



Según detallaron, los 7 imputados son investigados por supuestamente "entrenar" para prestar declaración a al menos 3 de los niños que estuvieron en el naranjal el 13 de junio, así como a Camila Núñez y a la hija de Laudelina Peña, Macarena.