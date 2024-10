Generación Zoe: sin acuerdo, sigue el juicio y advierten que hay un tiempo límite para la resolución alternativa

Lunes, 21 de octubre de 2024

La audiencia de hoy lunes 21 de octubre en la causa que se sigue contra Leonardo Nelson Cositorto, supuesto líder de la organización denominada "Generación ZOE" y otros cinco imputados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián

La audiencia de hoy lunes 21 de octubre en la causa que se sigue contra Leonardo Nelson Cositorto, supuesto líder de la organización denominada "Generación ZOE" y otros cinco imputados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina comenzó puntualmente a las 8.30 y en el inicio el abogado querellante doctor Pablo Fleitas explicó que si bien se mantuvieron conversaciones con las defensas el fin de semana no se cerró el acuerdo.



Por lo que pidió que siga el juicio hasta tanto se terminen de arreglar los puntos que faltan.



En este marco, el presidente del Tribunal de Juicio, doctor Ricardo Carbajal decidió que en el día de hoy se tomen las dos testimoniales previstas, pero advirtió a todas las partes que los medios alternativos de resolución de conflictos, como lo es un ACUERDO, tienen un límite de tiempo.



Y en este sentido aseguró "que no se pueden estar tramitando las dos vías juntas (Juicio y acuerdo), porque implica un dispendio de recursos humanos y económicos", indicó el magistrado.



El tribunal está integrado además por los doctores Jorge Carbone y Julio Duarte, como vocales.



Cuarto intermedio



Luego de la advertencia a las partes, el doctor Carbajal estableció un cuarto intermedio para permitir que la prensa retire las cámaras y apaguen los celulares, ya que durante la declaración de testigos solo podrán tomar nota.



El viernes, el Tribunal decidió que para dar amplia difusión de lo que suceda en el juicio, los periodistas podían filmar y transmitir en vivo lo que las partes iban a expresar en el marco del acuerdo, por ello ingresaron hoy temprano con los elementos necesarios para trabajar.



Ante la falta de acuerdo, se llamó al cuarto intermedio para reorganizar la sala.



La postura de las partes ante la falta de acuerdo



El Fiscal, doctor Rubén Barry, indicó que estaba de acuerdo con la postura de la querella de que se siga el juicio hasta tanto se definan los términos del Acuerdo.



Por su parte el doctor Joaquín Jorge Sebastián Romero, defensor de los hermanos Medina dijo que se establezca un cuarto intermedio para que las partes puedan acordar.



En este punto el doctor Carbajal preguntó a los imputados Medina si estaban en conocimiento del Acuerdo y sus detalles. A los que ambos respondieron que sabían en general pero no las particularidades.



Luego tomó la palabra el doctor Fernando Andrés Buffil, defensor de Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino, quien coincidió con la postura del doctor Romero de pasar a un cuarto intermedio hasta tanto se llegue al acuerdo y explicó que sus defendidos tienen voluntad de arreglar y dar por terminado el juicio.



Por último tomó la palabra el defensor de Cositorto y Batista, doctor Guillermo Dragotto, que durante el fin de semana no estuvo en Goya, y coincidió con la postura de Buffil y sus defendidos también tienen total intenciones de arribar a una salida alternativa.



"Estamos esperando que el doctor Fleitas nos pase un borrador del acuerdo para que se le de fin a este juicio", remarcó.