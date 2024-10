El extraño caso del adolescente con Alzheimer

Lunes, 21 de octubre de 2024

Esta detección desafía todo lo que se conocía sobre la enfermedad, generalmente asociada con la vejez. Un joven de solo 19 años, en China, había sido diagnosticado con Alzheimer.

El caso del adolescente chino sorprendió aún más debido a que la mayoría de los pacientes más jóvenes suelen presentar anomalías genéticas heredadas que explican la aparición de la enfermedad a una edad tan temprana. Sin embargo, el joven en cuestión no mostró ninguna de estas mutaciones típicas, lo que dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas.



Entre los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer de aparición temprana, indicaron desde Mayo Clinic, se incluye antecedentes familiares de la enfermedad. Tener un padre, madre o abuelo con esta condición aumenta el riesgo, aunque no es una condición sine qua non para desarrollar la enfermedad. En algunos casos, dijo el equipo médico de ese centro de estudio y tratamiento, una mutación genética específica puede ser la causa, aunque esto es menos común. Las mutaciones genéticas pueden ser heredadas de los padres, y tres genes diferentes pueden estar implicados en este tipo de Alzheimer, puntualizó.



La situación del joven, al no tener antecedentes familiares ni mutaciones evidentes, sugirió que la enfermedad puede surgir por vías desconocidas o poco estudiadas. Los neurólogos involucrados en el caso recomendaron que las futuras investigaciones se enfoquen en la aparición temprana como una de las cuestiones científicas más desafiantes en los próximos años.