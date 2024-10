Brasil no presentará planes ni metas en la Conferencia de Biodiversidad Lunes, 21 de octubre de 2024

A pesar de ser el país con mayor biodiversidad en el mundo, el gobierno de Lula da Silva no lleva propuestas ni objetivos a la COP16 que se celebra esta semana en Cali

Muchos hablan ya de una “oportunidad perdida” que puede hacer que el gobierno brasileño pierda “credibilidad” en su petición a los países ricos de que paguen a aquellos que, como Brasil, poseen parte de los recursos naturales del planeta, como es el caso de la Amazonía. La noticia de la presencia silenciosa de Brasil en la COP16 se produjo al mismo tiempo que la ONU criticaba al gobierno Lula por su lentitud en la demarcación de las tierras indígenas y el consiguiente aumento de la violencia.



En un comunicado emitido la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina expresaron su “profunda preocupación por el aumento de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil en sus esfuerzos por defender sus derechos territoriales, en particular en los estados de Bahía, Paraná y Mato Grosso do Sul”. Según la ONU, “la ola de violencia se ve agravada por la lentitud en la demarcación de las tierras indígenas y la continua inseguridad jurídica”.



Pero, ¿por qué en un escenario tan urgente Brasil ha decidido no presentar su propio plan? Hace dos años, en la COP15 celebrada en Montreal (Canadá), los países participantes acordaron que sus gobiernos se comprometieran a proteger y restaurar el 30% de sus biomas y zonas costeras y marinas degradadas para 2030. Los planes y objetivos acordados, la llamada Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción, debían presentarse entonces en la conferencia de esta semana en Cali. Sin embargo, de 170 países, sólo 25 llegaron a Colombia con ideas y objetivos claros. En cuanto al plan brasileño, fuentes en Brasilia dijeron a Infobae que estaría listo, pero a la espera de ser discutido por otros ministerios además del de Medio Ambiente, una decisión que probablemente retrase su presentación en un año.