Las 3 claves de la longevidad para vivir 100 años y parecer de 60 Lunes, 21 de octubre de 2024

Envejecer no tiene que ser sinónimo de perder energía o calidad de vida y así lo demuestra Patricia Smith, una mujer británica que acaba de celebrar su centenario. Asegura que mantener un cuerpo y una mente ágiles depende de hábitos cotidianos.

Para Patricia Smith, una británica que recientemente celebró su centenario en un hogar de retiro en West Sussex, la clave de la longevidad reside en sus hábitos saludables, los cuales ha mantenido a lo largo de toda su vida. Desde la actividad física diaria hasta una rutina de cuidado personal sencilla, su ejemplo capturó la atención de médicos y científicos que buscan comprender los secretos detrás de una vejez saludable.



A lo largo de los años, diversos estudios demostraron que una combinación de actividad física regular, una dieta equilibrada, cuidado personal y lazos sociales pueden aumentar significativamente tanto la longevidad como la calidad de vida.



Según la Mayo Clinic, los pequeños hábitos diarios, como una alimentación rica en frutas y verduras o realizar ejercicio regularmente, son fundamentales para envejecer con salud. Patricia Smith es un claro testimonio de ello.



Patricia Smith, quien nació en 1923, ha llevado una vida plena y activa desde temprana edad. En su juventud, se destacó como atleta, formando parte del Spartan Ladies Athletics Club. A pesar de que su carrera fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, su dedicación al deporte y su espíritu inquebrantable la llevaron a mantenerse activa durante toda su vida. A los 100 años, su apariencia juvenil y energía sorprenden a quienes la conocen, haciendo que muchos se pregunten cuál es su secreto para desafiar el paso del tiempo.



El deporte en la rutina de Patricia Smith

Uno de los pilares fundamentales en la vida de Patricia ha sido el deporte. Desde su participación en competencias juveniles hasta sus caminatas diarias en el hogar de retiro, ha mantenido una rutina activa a lo largo de los años. En 1938, se consagró campeona de los 75 metros con vallas en las National 3 As, donde marcó un récord de 11,8 segundos. Aunque su carrera competitiva fue interrumpida por la guerra, ella nunca dejó de hacer ejercicio.



Este hábito es respaldado por estudios científicos. Un artículo del British Journal of Sports Medicine señala que mantener una rutina física regular no solo mejora la salud cardiovascular y muscular, sino que también puede retrasar los signos del envejecimiento físico y cognitivo. Patricia es un claro ejemplo de cómo una vida activa puede prolongar tanto la longevidad como la calidad de vida.



La hidratación, el secreto de Patricia Smith para el cuidado de la piel



Además del deporte, Patricia ha sido constante en su cuidado de la piel, aunque de una manera muy simple. A lo largo de los años, ha evitado tratamientos cosméticos costosos, confiando únicamente en la hidratación diaria con cremas de día y de noche. Esta rutina le ha permitido mantener una piel sorprendentemente libre de arrugas, algo que ha sorprendido a muchos, dada su edad.



Su enfoque está respaldado por investigaciones como la publicada en la revista Dermatology Research and Practice, que confirman que una piel bien hidratada mantiene su elasticidad y firmeza durante más tiempo, retrasando los signos visibles del envejecimiento. El uso de cremas hidratantes crea una barrera protectora que preserva la humedad de la piel, lo que puede ser uno de los secretos más sencillos, pero efectivos, para un envejecimiento saludable.