El equipo de Biden planea construir la paz tras la muerte de Sinwar

Viernes, 18 de octubre de 2024

Surge la posibilidad de poner fin a la guerra de Gaza, devolver a los rehenes israelíes, llevar alivio a la población de Gaza y dar el mayor paso hacia una solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.



Es imposible exagerar la importancia de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar. Crea la posibilidad no sólo de poner fin a la guerra de Gaza, devolver a los rehenes israelíes y llevar alivio a la población de Gaza. Crea la posibilidad de dar el mayor paso hacia una solución de dos Estados entre israelíes y palestinos desde Oslo, así como la normalización entre Israel y Arabia Saudita, lo que significa prácticamente todo el mundo musulmán.



La muerte de Sinwar por sí sola no es condición suficiente para poner fin a esta guerra de Gaza y poner a israelíes y palestinos en el camino hacia un futuro mejor. Sí, Sinwar y Hamas siempre rechazaron una solución de dos Estados y estaban comprometidos con la destrucción violenta del Estado judío. Nadie pagó un precio más alto por eso que los palestinos de Gaza. Pero si bien su muerte era necesaria para que fuera posible un siguiente paso, nunca iba a serlo todo.



La condición suficiente es que Israel tenga un líder y una coalición gobernante dispuestos a aprovechar la oportunidad que ha creado la muerte de Sinwar. Para decirlo sin rodeos, ¿puede el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estar a la altura de su imagen churchilliana y aceptar algo que ha rechazado anteriormente? Se trata de la participación de una Autoridad Palestina de Cisjordania reformada en una fuerza internacional de mantenimiento de la paz que tomaría el control de Gaza en lugar del Hamas dirigido por Sinwar.



Durante el último mes, según mis fuentes diplomáticas estadounidenses, árabes e israelíes, el secretario de Estado Antony Blinken —por orden del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris— y el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, Abdel Fattah el-Sisi de Egipto y Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos han estado discutiendo ideas sobre qué hacer el día después de que termine esta guerra para reconstruir una Gaza post-Hamas, allanar el camino para la normalización saudí-israelí y crear las condiciones para otro intento de Israel y los palestinos de negociar un futuro diferente tanto en Gaza como en Cisjordania.



La idea general es que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, acepte nombrar al economista y ex primer ministro de la Autoridad Palestina Salam Fayad –o a alguien con su excelente reputación de incorruptible– como nuevo primer ministro palestino para dirigir un nuevo gabinete tecnocrático y reformar la Autoridad Palestina, erradicar la corrupción y mejorar su gobernanza y sus fuerzas de seguridad.



Una Autoridad Palestina reformada solicitaría formalmente –y participaría en– una fuerza internacional de mantenimiento de la paz que incluiría tropas de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, posiblemente otros estados árabes y tal vez incluso naciones europeas. Esta fuerza se incorporaría gradualmente para reemplazar al ejército israelí en Gaza. La Autoridad Palestina sería entonces responsable de reconstruir Gaza con fondos de ayuda proporcionados por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros estados árabes del Golfo, europeos y muy probablemente los Estados Unidos.



Una Autoridad Palestina reformada, con enormes fondos árabes e internacionales, intentaría restaurar su credibilidad en Gaza y la credibilidad de su organización principal, Fatah, en la política palestina, y marginar a los remanentes de Hamas.



Los diplomáticos estadounidenses y árabes –con la silenciosa ayuda del ex primer ministro británico Tony Blair– han estado trabajando en este concepto con el ministro israelí de asuntos estratégicos, Ron Dermer, el asesor más cercano de Netanyahu. Por ahora, Israel sólo requiere que permita discretamente la participación de la Autoridad Palestina en la reconstrucción de Gaza como parte de la fuerza internacional, pero no que la acepte formalmente.



Sin embargo, Netanyahu entiende que los árabes participarán en una fuerza de paz árabe/internacional para limpiar el desastre de Gaza sólo si es parte de un proceso que conduzca a la creación de un Estado palestino.



Mohammed bin Salman, en particular, ha dejado muy en claro a todo el mundo que, para que Arabia Saudí siga adelante con la normalización de las relaciones con Israel (después de tantas muertes palestinas en Gaza), necesita que la guerra en Gaza termine y que cualquier fuerza árabe de mantenimiento de la paz sea un paso que algún día conduzca a un Estado palestino. Lo mismo es válido para los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.



M.B.S. necesita demostrar, tras la guerra de Gaza, que obtuvo algo de Israel que ningún otro líder árabe obtuvo jamás, porque potencialmente está dando a Israel algo que ningún líder israelí obtuvo jamás: relaciones con la casa de las dos mezquitas más sagradas del Islam. M.B.S. también es vital para lograr que el presidente Abbas designe a un reformista como Fayyad. Abbas respeta a M.B.S.



Permítanme repetirlo: una iniciativa diplomática para poner fin a la guerra en este sentido (y diseñar una normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel y una fuerza árabe de mantenimiento de la paz) requerirá en última instancia el compromiso israelí de establecer una vía hacia la creación de un Estado palestino. Esto provocará una oposición virulenta por parte de los socios de derecha mesiánicos extremistas de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Ellos verán temerariamente el asesinato de Sinwar y el colapso de Hamas como una oportunidad para pensar que pueden matar hasta el último miembro de Hamas en Gaza para llevar a cabo su agenda de establecer asentamientos judíos en Gaza y expandirlos en Cisjordania.



Netanyahu ha querido demostrar desde hace mucho tiempo que es una figura histórica, no sólo un estratega que siempre maniobra para mantenerse con vida políticamente, pero que nunca está dispuesto a asumir un gran riesgo para cambiar la historia.



Bueno, este es su momento.



¿Cruzará el Rubicón o hará lo que suele hacer: simplemente nadar como un perro en el medio y decirles a los de cada lado que va en su dirección?



Pero también es un momento histórico para MBS. Si quiere un tratado de seguridad con Estados Unidos, el proceso debe iniciarse mientras Biden todavía sea presidente (los demócratas del Senado nunca votarán a favor de él bajo el mandato de Donald Trump). Eso significa que MBS tendrá que normalizar las relaciones con Israel antes de que se cree realmente un Estado palestino, pero hacerlo sobre la base de que tanto israelíes como palestinos avancen específicamente en esa dirección.



Como alguien que ha cubierto intensamente la agitación en Oriente Medio desde el 7 de octubre de 2023, tengo nuevas esperanzas sobre la posibilidad de que cese la matanza de palestinos de Gaza, se devuelva a los rehenes y se inicie una verdadera diplomacia. Y si los respectivos líderes están a la altura de este momento, podría haber muchas más razones para tener esperanzas. Hoy es un comienzo. Lo que suceda el día después de esta guerra lo es todo.