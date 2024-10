La inteligencia surcoreana reveló que Kim Jong-un enviará 12.000 soldados a Ucrania

Viernes, 18 de octubre de 2024



“El movimiento de tropas de Corea del Norte ya ha comenzado”, aseguran en Seúl. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ya había dicho que esto estaba ocurriendo y subrayó: “Es el primer paso para una guerra mundial”.



Corea del Norte ha decidido enviar un total de 12.000 soldados al frente de Ucrania para apoyar en la guerra a Rusia y habría comenzado ya el despliegue de estos efectivos, según afirmó una fuente del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS).



“Se ha descubierto que Corea del Norte recientemente ha decidido enviar a un total de 12.000 efectivos de cuatro brigadas diferentes, incluyendo las fuerzas especiales, a la guerra de Ucrania”, explicó la mencionada fuente citada hoy viernes por la agencia de noticias Yonhap.



La información se da a conocer después de que en los últimos días fuentes ucranianas aseguraran que Pionyang iba a suministrar tropas para luchar en Ucrania y el propio presidente de este país, Volodimir Zelensky, dijera ayer que Corea del Norte prepara el envío de un contingente de unos 10.000 hombres y que esto supondría “el primer paso para una guerra mundial”.



“El movimiento de tropas ya ha comenzado”, indicó la fuente del NIS, en lo que supondría el primer envío de soldados norcoreanos fuera del territorio nacional desde la Guerra de Corea (1950-1953).



El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha convocado hoy una reunión interdepartamental de emergencia para tratar el apoyo norcoreano a Rusia en el frente, informó la Oficina Presidencial en Seúl poco después de darse a conocer la información en poder del NIS.



Es la primera vez que Seúl confirma las informaciones que habían transpirado desde Kiev desde la semana pasada y que Moscú ha tachado de “bulo”, al tiempo que los medios norcoreanos han optado por guardar silencio al respecto.



Los datos del NIS se aproximan mucho a lo dicho en una entrevista por el jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kirilo Budánov, que afirma tener constancia de que cerca de 11.000 soldados norcoreanos están recibiendo instrucción en el este de la Federación Rusa para unirse a las tropas del Kremlin que luchan contra Ucrania a partir del 1 de noviembre.



La decisión norcoreana, creen los expertos, estaría en línea con el tratado de cooperación estratégica firmado por Corea del Norte y Rusia en junio, que profundiza aún más el fuerte acercamiento en el que se han embarcado Pionyang y Moscú en el último año.



Ese pacto incluye una cláusula de asistencia mutua en caso de que uno de los dos países resulte atacado, condición que técnicamente se daría por la incursión ucraniana en Kursk y Belgorod.



A su vez, se piensa que Moscú, que lleva recibiendo rondas de artillería y misiles norcoreanos desde el verano de 2023, puede estar experimentando una importante carencia de efectivos en su ejército tras las numerosas bajas sufridas en el frente en los últimos meses.



La OTAN reafirmó su apoyo a Ucrania

La OTAN ha reiterado este jueves que está unida en el apoyo a largo plazo a Ucrania aunque evitó avalar el plan de la victoria del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que lo presentó en persona en Bruselas a los líderes de la UE y los ministros de Defensa de la OTAN.



Los aliados han recibido con cierta frialdad el plan presentado por Kiev que incluye entre otros puntos, acelerar la entrada de Ucrania en la OTAN, permitir el uso de armas de largo alcance para atacar Rusia y desplegar armas disuasorias no nucleares en territorio ucraniano.



“No perderemos la unidad. Ucrania puede contar con ello. El mensaje a Putin es que si lo piensa que lo haremos no será así”, reiteró el líder de la OTAN, Mark Rutte, poniendo el acento en nuevos anuncios de Estados Unidos o Alemania para reforzar los sistemas antiaéreos de Ucrania.



Rutte ha recalcado que los aliados se asegurarán de que Ucrania tiene lo que necesita para combatir la invasión rusa. “Si alguien piensa en el Kremlin que intentando dividirnos vamos a parar, esto no va pasar, y Ucrania será miembro de la OTAN”, indicó.



El ex primer ministro neerlandés remarcó que en el seno de la organización hay debates sobre cuestiones del apoyo a Ucrania, en referencia a permitir atacar objetivos rusos en su territorio, “como sucede en las democracias”, pero existe “unidad” respecto a apoyar a Ucrania y los aliados están alineados en este objetivo “desde Los Ángeles a Tirana”.