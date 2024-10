Mirtha Legrand: “Mi orgullo y apoyo a todos los que hicieron grande a la universidad pública”

Jueves, 17 de octubre de 2024



La conductora recibió el reconocimiento en el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 2024. La palabra de la diva, Marcela Tinayre, Cris Morena y Teté Coustarot.



En el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires 2024 (FIC.UBA), Mirtha Legrand recibió este miércoles uno de los máximos honores de su carrera: el Doctorado Honoris Causa otorgado por la UBA. En diálogo con Teleshow, la diva expresó su emoción por ser reconocida durante la ceremonia inaugural del festival: “Estoy emocionada, hasta las lágrimas”. El evento se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y contó con la presencia de destacadas figuras del mundo artístico y académico.



Con la presencia y participación del Director General del Festival, Ricardo Alfonsín; la Directora Institucional, Paula Quattrocchi; y el director artístico, Marcelo Altmark, durante la ceremonia también se otorgó este prestigioso título a otras figuras notables del cine, como el director argentino Héctor Olivera, en coincidencia con el 50º aniversario de su clásico “La Patagonia Rebelde” (1974), y la multipremiada directora e ilustradora franco-iraní Marjane Satrapi, por su carrera comprometida con la democracia y los derechos humanos.



El reconocimiento a La Chiqui destacó su excepcional contribución a la cultura argentina, tanto por su prolífica carrera como actriz en la era dorada del cine nacional como por su trayectoria televisiva, que la convirtió en una de las personalidades más queridas y reconocidas del país.



Tras ser ovacionada durante su ingreso al escenario, Mirtha contó sus expectativas por recibir esta distinción: “Ni siquiera en mis más remotos sueños imaginé estar acá recibiendo este reconocimiento. Recuerdo cuando comencé mi carrera en el cine, tenía 14 años. Desde entonces tuve una vida llena de experiencias maravillosas, con aprendizajes, con aciertos y errores, pero siempre actuando de buena fe. Se los puedo asegurar. Y si algo me ha mantenido en pie todo este tiempo fue la pasión por lo que hago, esa chispa que nunca se apaga y que me sigue impulsando día tras día”.



Más allá de la seriedad del momento, Legrand también mostró su lado humorístico al bromear sobre su edad. “Siempre me esforcé en dar lo mejor de mí en mis más de 80 años”, dijo riéndose y tomándose la cara con la mano, y luego continuó: “Han sido más de ocho décadas, dedicándome enteramente al cine, el teatro y la televisión. Y la única carrera por la que no hice el menor esfuerzo es para esta que hoy me recibe con título de doctora”.



“Hoy a los… años (evitando mencionar su edad), siempre actualizada, puedo decirles que esta doctora ya no quiere tango, quiere rap, trap y reggaetón”, comentó con humor la Chiqui, causando la risa de todo el auditorio. La conductora también aprovechó para compararse con los alumnos de la universidad y les dedicó unas palabras: “A los estudiantes de esta institución quiero decirles que ustedes y yo tenemos algo en común. Ambos trasnochamos estudiando. Durante 56 años estudié a mis invitados y preparé mis programas hasta las 3 de la mañana”.



Por último, la diva hizo alusión a la realidad que atraviesa la educación pública en Argentina: “Y en un momento histórico para las universidades públicas de mi amado país, no quiero dejar de expresar mi apoyo y orgullo a quienes hicieron grande a la universidad pública. Una potencia mundial como Estados Unidos tiene solo diez universidades públicas, Argentina tiene 70. Está muy bien que los distintos gobiernos hagan un saneamiento de lo que está mal, pero con el máximo cuidado, con respeto y preservando un tesoro que tenemos, que nos envidia el mundo entero: la educación universitaria gratuita”.