Qué determinó la autopsia al cuerpo de Liam Payne Jueves, 17 de octubre de 2024

El estudio al cadáver del ex One Direction fue realizado hoy por la mañana en la Morgue Judicial de Buenos Aires

La autopsia al cuerpo de Liam Payne, el ex integrante de One Direction fallecido ayer en un hotel del barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina, fue realizada por el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de la calle Viamonte.



Según el reporte de los dos especialistas que realizaron el estudio, Payne falleció a causa de un “politraumatismo” que le causó una “hemorragia interna y externa”.



El resultado preliminar es condicente con la caída de diez metros que sufrió desde el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso del hotel Casa Sur de la calle Godoy Cruz. Aunque la información a la que accedió este medio no lo indica, un estudio toxicológico y anatomopatológico a la sangre, su orina y sus vísceras para encontrar rastros de drogas, entre otros factores, es esperable y protocolo de rigor en estos casos.