ChatGPT dice sobre ti con prompt especial: te sorprenderás

Miércoles, 16 de octubre de 2024

Sam Altman, CEO de OpenAI, abre la puerta a que los usuarios experimenten con la inteligencia artificial en un plano más personal



La inteligencia artificial está reemplazando a un Psicológo de tal manera de que algunos usuarios la han usado para reconocer posibles falencias a través de cómo se comunican con ChatGPT



Este nuevo uso de esta IA ha replanteado el papel de esta profesión, y ha sido visto como una oportunidad para la autoexploración. Algunos usuarios han descrito la experiencia de preguntar a ChatGPT sobre su percepción de ellos como algo que evoca la sensación de leer un horóscopo o una galleta de la fortuna.



Aunque la comparación puede parecer trivial, refleja cómo las respuestas de la IA pueden resonar emocionalmente con las personas, generando reacciones que van más allá de lo que una simple máquina puede ofrecer.



Por su parte, el mensaje compartido por Sam Altman ofrece la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial no solo como una herramienta para realizar tareas específicas, sino como un medio para reflexionar a nivel personal.



Al interactuar con una IA que “recuerda” conversaciones, se pueden recibir respuestas que nos lleven a pensar sobre aspectos de la personalidad o comportamiento que quizás no habíamos considerado. Esta capacidad para ofrecer una visión introspectiva es algo relativamente novedoso en el ámbito de la inteligencia artificial.



Cómo obtener el mayor beneficio de ChatGPT

Para obtener el máximo beneficio de ChatGPT y de su función de memoria, el uso de “prompts” adecuados es esencial. Estas son las preguntas o instrucciones que los usuarios proporcionan a la IA y su efectividad puede marcar la diferencia entre una respuesta útil y una que carezca de relevancia.



En este sentido, la creación de buenos prompts se ha convertido en una habilidad valiosa en la era de la inteligencia artificial, con algunos sugiriendo incluso que estos avisos podrían ser patentables por su complejidad y utilidad.



Una elección adecuada de una orden para la IA puede provocar mejores respuestas en el ámbito profesional, para crear un plan de trabajo exitoso, o para el campo académico, en especial, cuando se requiere redactar un texto.



La capacidad de ChatGPT para recordar interacciones previas y generar respuestas que parezcan revelar algo sobre el usuario es una demostración del potencial a futuro de la IA para adaptarse a las necesidades humanas, siempre y cuando se utilicen las instrucciones correctas.



Qué peligros trae que ChatGPT memorice las conversaciones

Los peligros que trae ChatGPT al memorizar una conversación es un tema de debate. Esta IA almacena información de conversaciones previas y las utiliza para ofrecer respuestas más precisas y coherentes.



Sin embargo, la capacidad de la IA para almacenar estos “recuerdos” no deja de ser un tema controvertido. Algunos críticos han expresado preocupaciones sobre la privacidad y el control de los datos, a pesar de las garantías de OpenAI de que los usuarios pueden gestionar y borrar estos “recuerdos” en cualquier momento.



Este fenómeno en estudio y constante análisis enfatiza el amplio camino que tienen los desarrolladores y usuarios para descubir más opciones de uso para estas herramientas.