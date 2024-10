La comida como arma de guerra: Más de 21.000 muertos de hambre

Miércoles, 16 de octubre de 2024

El informe de Oxfam titulado “Guerras de alimento” revela cómo afectan a los civiles los ataques contra las infraestructuras alimentarias, hídricas y energéticas

El hambre provocada por los conflictos ha alcanzado máximos históricos y se cobra entre 7.000 y 21.000 vidas diarias en todo el mundo. Así se desprende del informe “Food Wars (Guerras de alimento)” de Oxfam Intermon, publicado por el Día Mundial de la Alimentación, en el que se analizan 54 países afectados por conflictos que afectan a casi 281,6 millones de personas que padecen hambre aguda actualmente.



Asimismo, los conflictos en estos países han sido una de las principales causas de los desplazamientos forzosos, que actualmente alcanzan una cifra récord de más de 117 millones de personas.



El informe sostiene que la causa del hambre no es solamente el conflicto, sino que las partes beligerantes también están usando los alimentos como arma, lanzando ataques contra las infraestructuras alimentarias, hídricas y energéticas y bloqueando la ayuda alimentaria de forma deliberada.



“En un mundo asolado por los conflictos, el hambre se ha convertido en un arma letal del que las partes hacen uso, contradiciendo las leyes internacionales y provocando un alarmante aumento de las muertes y el sufrimiento”, ha afirmado Emily Farr, responsable de Seguridad Alimentaria y Económica de Oxfam Intermón.



Las crisis alimentarias actuales, según la organización, son en gran medida provocadas. De esta forma, cerca de medio millón de personas en Gaza, donde actualmente no llega el 83% de la ayuda alimentaria necesaria, y más de 750.000 en Sudán “se están muriendo de hambre debido a los efectos mortales de las guerras en los alimentos, que probablemente perdurarán a lo largo de generaciones”.



El informe también ha constatado que la mayoría de los países analizados (34 de los 54) poseen abundantes recursos naturales, y dependen en gran medida de la exportación de materias primas. Por ejemplo, el 95% de los ingresos de las exportaciones de Sudán proceden del oro y el ganado; el 87% de los de Sudán del Sur, de los productos petrolíferos; y casi el 70% de los de Burundi, del café.



Entretanto, en América Central, las operaciones mineras han provocado conflictos violentos, forzando el desplazamiento de la población, que no puede seguir viviendo en un entorno tan degradado y contaminado.



Oxfam Intermón sostiene que, con “demasiada frecuencia”, las iniciativas actuales para lograr la consolidación de la paz y la reconstrucción tras los conflictos buscan fomentar la inversión extranjera e incentivar economías basadas en la exportación. Sin embargo, “las tendencias liberales en materia económica generan mayor desigualdad y sufrimiento, y pueden llegar a reavivar los conflictos”, ha alertado la entidad.