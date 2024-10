Estados Unidos advirtió a Israel que suspenderá la asistencia militar si no aumenta la ayuda humanitaria Miércoles, 16 de octubre de 2024

La administración Biden envió al gobierno de Netanyahu una carta en la que expresa que en los próximos 30 días debe garantizarse la distribución de insumos en cantidad necesaria para satisfacer las necesidades básicas de palestinos desplazados.

En una carta fechada el 13 de octubre, Antony Blinken -secretario de Estado- y Lloyd Austin -jefe del Pentágono- advirtieron a Ron Dermer -ministro de Asuntos Estratégicos- y Yoav Gallant, secretario de Defensa, que Estados Unidos suspenderá la asistencia militar si Israel no aumenta -en 30 días, máximo- la provisión de ayuda humanitaria para los miles palestinos que están desplazados en la zona norte de Gaza.



“Lo que hemos visto en los últimos meses es que el nivel de asistencia humanitaria no se ha mantenido”, señaló el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller. Y completó: “De hecho, ha caído más del 50 por ciento desde donde estaba en su punto máximo”.



En el norte de Gaza hay más de 400.000 palestinos desplazados, que llegaron en extremas condiciones cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se enfrentaron con Hamas, una semana después de la masacre ejecutada por esa organización terrorista el 7 de octubre de 2023.



En este contexto, las tropas de Israel instan a que los palestinos regresen al sur para evitar una tragedia, mientras atacan a Hamas en el norte para terminar con su poder en Gaza.