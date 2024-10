Falleció pasajera de un remis tras un brutal choque Martes, 15 de octubre de 2024 El remis, que circulaba en dirección de Norte a Sur, transportaba como pasajera a Borzatto, quien estaba acompañada por su hijo, Natalio Ceferino Zenón. Tras el impacto, ambos fueron trasladados a una clínica particular.

Una anciana, falleció en las primeras horas de este martes 15, tras permanecer internada en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica céntrica de la ciudad de Goya. Matilde Ramona Borzatto (88), había sufrido graves lesiones en un violento choque frontal entre un remis y un automóvil particular en la tarde del último viernes, en la avenida José Jacinto Rolón, entre Ángel Soto y Agustín P Justo.



El siniestro ocurrió cerca de las 18 cuando un automóvil Gol Trend, conducido por un hombre de apellido Ortigoza, impactó de frente contra un remis Corsa Classic, guiado por otro hombre de apellido Álvarez. Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando la colisión que dejó importantes daños materiales y al menos una persona herida de gravedad.



Tras el hecho trascendió que el conductor del automóvil particular habría dado positivo al test de alcoholemia con 2,5 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.



En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, peritos, agentes de Tránsito, Bomberos Voluntarios y la ambulancia del Hospital Regional » Dr Camilo Muniagurria». La investigación continúa para determinar responsabilidades en este trágico siniestro vial.



El remis, que circulaba en dirección de Norte a Sur, transportaba como pasajera a Borzatto, quien estaba acompañada por su hijo, Natalio Ceferino Zenón. Tras el impacto, ambos fueron trasladados a una clínica particular. El médico policial determinó que las lesiones de Borzatto eran de carácter grave, lo que derivó en su fallecimiento días después.



