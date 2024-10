Advierte más de 600 mil puestos de trabajo serán afectados por la I.A

Viernes, 11 de octubre de 2024

Un informe del Banco Mundial y la OIT señala que el 5% de los puestos podrían ser automatizados por completo. Las mujeres serían las más afectadas por el avance tecnológico. ¿Un amortiguador o un cuello de botella?



El avance de la inteligencia artificial generativa es una “gran incógnita” para buena parte de los puestos de trabajo. Aunque algunos tienen una mirada optimista sobre el desarrollo de esta tecnología, el mercado laboral se verá afectado por su avance y muchos de los trabajadores quedarán por el camino porque sus tareas podrán ser fácilmente automatizables.





Este panorama está descrito en un reciente informe del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consignado por el semanario uruguayo Búsqueda. En Uruguay, la inteligencia artificial generativa puede llegar a afectar 601.703 puestos de trabajo, lo que representa el 37% de los empleos. Los grandes modelos de lenguaje, como el Chat GPT, podrían automatizar completamente el 5% de las ocupaciones, según las proyecciones.





El estudio de los dos organismos internacionales estima que la adopción de esta tecnología aumentará la productividad en el 11% de los puestos actuales, al tiempo que sus efectos son una “gran incógnita” en el 21% de las ocupaciones.



Este panorama está descrito en un reciente informe del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consignado por el semanario uruguayo Búsqueda. En Uruguay, la inteligencia artificial generativa puede llegar a afectar 601.703 puestos de trabajo, lo que representa el 37% de los empleos. Los grandes modelos de lenguaje, como el Chat GPT, podrían automatizar completamente el 5% de las ocupaciones, según las proyecciones.





El estudio de los dos organismos internacionales estima que la adopción de esta tecnología aumentará la productividad en el 11% de los puestos actuales, al tiempo que sus efectos son una “gran incógnita” en el 21% de las ocupaciones.



Pero no todos tienen una visión pesimista respecto a la inteligencia artificial. Nicolás Jodal, el CEO de GeneXus y uno de los ingenieros en sistemas más prestigiosos, llamó a “abrazar la inteligencia artificial” y cuestionó estos datos. “Siempre me asombró la capacidad de predecir el futuro de algunos expertos”, escribió en la red social X.



Jodal señaló que la IA es una “revolución del texto” que podría ser “super valioso” en los lugares en los que se los utiliza, como los estudios legales y sistemas jurídicos, declaró al suplemento El Empresario del diario El País.



Consultado sobre la incertidumbre que genera la inteligencia artificial, Jodal dijo que “hay gente que le encanta vender miedo”. “Los ingenieros cometemos el error de exagerar. Por ejemplo, decimos IA y la gente escucha cerebro artificial. Pero no estamos haciendo un cerebro artificial porque no tenemos la menor idea de cómo funciona el cerebro, ni de un hombre, ni de un perro, ni de una rata. Le llamamos redes artificiales de neuronas, pero eso es una tremenda exageración”, comentó.



“La IA es una máquina maravillosa, capaz de escribir coherente y fluidamente en cualquiera de los idiomas en que fue entrenada, pero es una moneda con dos caras. Lo bueno es que es extraordinaria en leer y escribir con coherencia, fluidamente y correctamente. La mala es que alucina, inventa. Es parte de la máquina y no lo dejará de hacer. Pero hay una forma de que no alucine con algo que se llama temperatura. Al bajar la temperatura no alucina pero deja de ser ‘humana’ y el texto que sale se nota que está escrito por una máquina”, agregó.