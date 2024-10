Día Mundial del Huevo: un superalimento lleno de nutrientes esenciales

Viernes, 11 de octubre de 2024

Desde el desayuno hasta la cena, en los últimos años, logró ganar un espacio protagónico en la alimentación diaria. Versátil y sencillo de preparar, pero al mismo tiempo muy nutritivo. Cuál es su impacto en la salud



En las cocinas hay un alimento simple que conquistó su lugar en la mesa diaria: el huevo. Año tras año, este modesto producto demostró, no solo ser uno de los más versátiles a la hora de las preparaciones, sino también uno de los más nutritivos. Características que le permiten ganar cada vez más protagonismo.



Hoy, como cada segundo viernes de octubre, se celebra el Día Mundial del Huevo, una oportunidad para valorar un alimento que no solo aporta nutrición, sino que además es una opción básica en las comidas, ya que contribuye con la salud general y el mantenimiento de las funciones cognitivas, por lo cual es considerado un verdadero superalimento.



Su presencia en las recetas diarias no es casual: combina nutrición, accesibilidad y sostenibilidad, convirtiéndose en un producto fundamental tanto para las familias como para la industria avícola.



El huevo es una de las fuentes más completas de proteínas disponibles. Proporciona los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo, lo que lo convierte en un componente clave para una dieta equilibrada.



Además, es una excelente fuente de vitaminas A, D, E y B12, junto con otros nutrientes como biotina y folatos, vitales para el buen funcionamiento del organismo. También aporta minerales como el hierro, fósforo, zinc y selenio, esenciales para la salud celular y el sistema inmunológico.