La predicción que marcó su destino al éxito con un millón de dólares

Viernes, 11 de octubre de 2024

La modelo participó en Casino Resort, el ciclo de entrevistas de Infobae. Contó el camino que recorrió para cumplir su sueño de convertirse en actriz y las situaciones insólitas que vivió a raíz de la fama. Además, reveló cómo gestiona sus proyectos.



María del Cerro es actriz, modelo y conductora argentina. Comenzó su carrera tras participar en el reality show Super M 20-02. Este concurso de modelos le abrió las puertas al mundo de la moda y la televisión, permitiéndole trabajar para diversas marcas reconocidas y desfilar en importantes pasarelas.



En televisión, su primer gran éxito llegó en 2007 con su participación en la serie juvenil Casi Ángeles, donde interpretó a Melody. La serie, creada por Cris Morena, fue un fenómeno entre los adolescentes y catapultó a Mery a la fama no solo en Argentina sino en varios países de Latinoamérica y hasta en Israel.



A lo largo de los años, ha demostrado su versatilidad participando en diversas producciones. Formó parte de proyectos como Los únicos, Dulce amor y Camino al amor. Además, participó en el popular programa Bailando por un Sueño.



En cuanto su vida personal, Mery está en pareja desde hace más de 10 años con el DJ y empresario Meme Bouquet y tienen dos hijas en común: Mila y Cala. Actualmente, la actriz integra el elenco de Margarita, la nueva serie de Cris Morena que se estrenó recientemente y que cuenta la historia de la hija de Floricienta. “Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto”, expresó.



Mery: — Sí, pasó. Yo estaba con mis amigas. Nos juntábamos siempre en una esquina, típico de barrio, donde nos encontrábamos con los que conocíamos de los colegios cercanos y aparece una señora, en el momento me pareció un delirio. Yo no trabajaba, estaba en el colegio y me empezó a decir: “Vos vas a trabajar, vas a ser modelo, vas a ser actriz y una persona conocida”. Yo era chica, me acuerdo que la miré y pensaba ¿qué me está diciendo?



Pollo: — ¿Te dijo eso y se fue?



Mery: — Sí.



Pollo: — ¿Y nunca más la viste en la vida?



Mery: — No, nunca más.



Pollo: — No te apareció por Instragram diciendo: “Era yo la que te dijo eso”



Mery: — No. Cuando arranqué en Super M también fue un poco loco porque mi amiga se anota y fuimos a acompañarla con su hermana que también es muy amiga mía. En ese momento no teníamos celular, habíamos estado muchas horas esperándola afuera del Hipódromo y le queríamos avisar que nos íbamos, entonces habían unas cámaras de CQC ahí en la puerta y les pido si nos dejaban pasar para buscar a mi amiga. Nos quedamos sentadas en las escalinatas muy lejos y Ricardo Piñeiro me señala con el dedo a lo lejos. Viene una persona y me dice: “¿Nos pasas tu número de teléfono?” Yo super tímida se les paso, a los días me llaman y me dicen: “Te vamos a dar un número como parte del concurso”. Yo nunca había querido ser modelo. Si me preguntás yo era fanática de todos los productos de Cris Morena, iba al Gran Rex a ver Chiquititas y con una fuerza lo pedía…



Pollo: — Vos decías: “Yo quiero hacer eso”



Mery: — Sí. Cuando era chica fui a un casting, mi mamá me llevó en colectivo, vivíamos en San Telmo en ese momento, y fuimos hasta Martínez, hicimos seis cuadras de cola. Yo iba vestida como chiquititas con vestidito de jean...



Pollo: — Eras una fan.



Mery: — Sí una fan, pero muriendo por eso de verdad. Un deseo muy profundo de formar parte y me acuerdo que fui quedando en un casting, en el otro y tuve que volver a la semana. Estaba Celeste Cid, dos chicas más y yo; y queda Celeste.



Pollo: — No fue mala la elección igual porque la rompió (risas).



Mery: — Sí, total. Una divina, pero a mí se me cayó el mundo. Después se da lo de la mujer que me dice esto en una esquina, después pasa lo de Super M, empiezo en una tira que se llamaba Romeo y Julieta; y Cris me llama para un casting. Ahí voy al casting de Casi Ángeles y termino quedando. Siento que si enfocas en eso que querés y te preparás, es muy difícil que no te pase. Nunca es en vano el estudio, la proyección…



Pollo: — Además de la actuación vos tenés tu empresa, By Mery del Cerro, que tiene pijamas…



Mery: — Sí, bikinis, ropa interior y mi propia línea de antejos…



Pollo: — ¿Y vos qué querés ser empresaria, conductora?



Mery: — A mí me encanta tener diferentes cosas. Me aburro de hacer solo una.



Pollo: — ¿Hay alguna que te guste más que otra?



Mery: — Sí, ser actriz. Me encanta actuar, pero me gusta también tener otras patas porque este trabajo es muy cruel, de repente estás ahí arriba y de repente no, entonces saber que podés tener otros negocios y cosas que te puedan dar tranquilidad, sobre todo en el caso mío que soy mamá, está bueno. Me gusta saber que si no estoy vigente en algún momento, tengo otras opciones.