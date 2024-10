Juicio por Chirino: habló el jefe militar que había prohibido los "bautismos"

Miércoles, 9 de octubre de 2024

El debate en el que están imputados nueve militares por la muerte del subteniente cordobés continúa este miércoles con una serie de testimonios.



El jefe del establecimiento militar de Paso de los Libres donde se produjo el bautismo de iniciación en el cual murió el subteniente del Ejército Matías Chirino en 2022, declaró este martes en el juicio por el crimen y afirmó que los rituales de bienvenida a los nuevos oficiales estaban explícitamente prohibidos y que la negativa había sido ratificada antes del desenlace fatal del uniformado cordobés.



La revelación se desprende de la declaración como testigo del Teniente Coronel Rodolfo Alejandro Dellatorre, quien se desempeñaba como jefe del Grupo de Artillería de Monte 3 de la ciudad correntina de Paso de los Libres cuando se realizó la bienvenida fatal al subteniente Chirino.



Dellatorre, quien se encontraba de franco el día en el que se produjeron los hechos, declaró en la jornada inaugural del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes con la intervención del fiscal Carlos Schaefer, en un auditorio de la Policía Federal en Paso de los Libres.



Mientras que los nueve imputados, tras oír las acusaciones por las que fueron llevados a juicio decidieron abstenerse de declarar, Dellatorre contó detalles de la situación vivida el 18 de junio de 2022 tras lo cual, ya en la madrugada del día 19, debió concurrir al establecimiento y posteriormente al hospital donde fue trasladada la víctima, para dar la noticia de la muerte a Ezequiel Chirino, su padre.



Entre otras revelaciones, en la audiencia de este martes se supo que la llegada de los vehículos de quienes participaron del bautismo en el casino de oficiales del predio no fue registrado en el libro de ingresos.



Es que, según consta en la investigación, tanto Chirino, como las otras víctimas, los subtenientes Jorge Manuel Chaile y Rufino Ezequiel Meza, tenían fecha de ingreso el 20 de junio, pero por una orden no autorizada oficialmente y que transmitieron en un grupo de WhatsApp los acusados, los obligaron a concurrir dos días antes y a comprar diversos alimentos, bebidas alcohólicas y hasta cigarrillos.



Esa situación había preocupado al propio Matías Chirino, según relató su padre este martes ante los jueces.



"Esto fue un bautismo disfrazado de homicidio", sentenció Ezequiel Chirino en el debate, que continuará este miércoles.



Se prevé que durante la mañana declare como testigo víctima el subteniente Meza y aunque fue requerido su testimonio, por el momento no podrá llegar a Paso de los Libres su camarada Chaile.



Asimismo, se prevé la declaración de la enfermera que fue llamada en la madrugada del 19 de junio de 2022 para revisar a Chirino en la habitación donde se produjo su fallecimiento como producto de una broncoaspiración.



Por otra parte, a pedido de las defensas, fue citado a declarar un médico que no estuvo en el sitio de los hechos mientras que el jueves se aguarda el testimonio de los policías que llegaron una vez conocida la noticia de la muerte.



En esta causa siete son los militares imputados como coautores: Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna, Hugo Reclus Martinez Tarraga, Exequiel Emanuel Aguilar, Darío Emanuel Martinez, Luis Facundo Acosta y Gerardo Sebastián Bautista.



Y otros dos como partícipes secundarios, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata.