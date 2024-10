Se registran sismos de magnitud 4.0 en Chiapas

Martes, 8 de octubre de 2024



El Servicio Sismológico Nacional reporta en tiempo real los movimientos telúricos que se presentan en el país.



Sismo en México: temblor magnitud 4.0 con epicentro en Chiapas

El sismo ocurrió a las 1:33 horas, a una distancia de 145 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 7.3 km



El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 generado este 8 de octubre cerca de Cd Hidalgo, que sucedió a las 1:33 horario local (7:33 UTC).



Se registra sismo de 4.0 en Huixtla, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 que ocurrió en la madrugada del lunes 8 de octubre de 2024. El movimiento telúrico se registró a las 01:51:31 horas, a 147 kilómetros al suroeste de Huixtla, en el estado de Chiapas.



El epicentro del sismo se ubicó en las coordenadas latitud 14.23 y longitud -93.46, a una profundidad de 5 kilómetros, según los datos proporcionados por el SSN.



Ciudad Hidalgo se encuentra en una región sísmica activa, debido a la cercanía con la costa del Pacífico y la interacción de las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana. Las autoridades locales permanecen en alerta ante posibles réplicas.



Chiapas es uno de los estados con mayor actividad sísmica en México, aunque no todos los movimientos telúricos alcanzan intensidades significativas.



México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.



Desafortunadamente no existe una forma exacta para predecir la actividad sísmica, únicamente pueden ser evitados atendiendo de manera oportuna las medidas de prevención.



El Servicio Sismológico Nacional (SSN) recuerda que a pesar de la avanzada tecnología que se tiene en la actualidad no es posible predecir cuándo ocurrirá un sismo, aunque es posible detectarlos segundos antes de que el movimiento sea percibido.