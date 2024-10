Jorge Lanata: “Se encuentra en terapia intensiva por un cuadro infeccioso”

Martes, 8 de octubre de 2024



Su esposa, Elba Marcovecchio, compartió el informe que emitió el Hospital Italiano sobre la salud del periodista



El sábado Jorge Lanata tuvo que ser internado en el Hospital Italiano luego de complicaciones en su salud, once días después de haber sido trasladado para su rehabilitación en otra institución. En la tarde del lunes, su esposa Elba Marcovecchio compartió desde sus redes el parte médico del nosocomio. Allí aseguraron que el periodista se encuentra en terapia intensiva y que tiene un “leve deterioro de la función renal”.



“Gracias a la gente que sigue rezando, a la Clínica Santa Catalina y al Hospital Italiano”, escribió la abogada junto al informe del hospital con fecha del lunes 7 de octubre de 2024.



“El paciente Jorge Ernesto Lanata se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires, y está bajo estudio por un cuadro infeccioso. Su condición hemodinámica es estable, con un bajo requerimiento de medicamento vasopresor”, expresaron.



“Además, está conectado a asistencia ventilatoria mecánica con descenso de drogas sedativas. Actualmente, evoluciona con leve deterioro de la función renal; sin embargo, no ha requerido soporte diálico hasta el momento”, detallaron.



“El paciente continuará internado en dicha Unidad de Terapia Intensiva para recibir el tratamiento específico necesario”, concluyeron, sobre la salud del conductor de Periodismo para todos.





Este sábado, el periodista de 64 años tuvo que ser trasladado desde la Clínica Santa Catalina, que se especializa en la rehabilitación neurológica, nuevamente al Hospital Italiano. Según pudo confirmar Teleshow con fuentes cercanas al conductor fue por alteraciones en su cuadro de salud. Hasta entonces Jorge venía evolucionando bien, como lo adelantó María Julia Oliván en La Noche de Mirtha, emisión que se grabó antes del sábado.



“Está en la clínica de rehabilitación recuperándose. Me enteré de que recibió a su amigo Gabriel Levinas. Antes de venir acá lo llamé. Me contó que Lanata sigue siendo Lanata”, aseguró la periodista. “¿Razona?”, indagó Mirtha Legrand “Por supuesto. Se expresa, conversa y tiene momentos en los que, por supuesto, pierde el tema de la noción de tiempo y espacio, pero siempre habla de periodismo. Le preguntó a Levinas cuánta gente fue a la marcha universitaria, por Israel. Hablaron de arte”, detalló, sorprendiendo a todos los invitados.