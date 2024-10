Los tumores que más muertes causan en el mundo Martes, 8 de octubre de 2024 Es responsable de 1 de cada 6 fallecimientos en el mundo, según la OMS. Seis gráficos reveladores y actuales de Our World in Data muestran la progresión de la enfermedad. De acuerdo a los últimos datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en 2020, el cáncer se convirtió en la principal causa de muerte en el mundo, con un total de casi 10 millones de fallecimientos. Una cifra que se traduce en “casi una de cada seis de las que se registran” a nivel global. En tanto, entre los tumores más comunes se encuentran el de mama, el de pulmón, el de colon y recto, y el de próstata.



En ese sentido, desde Our World in Data, la organización de medición de datos mundial que depende de la Universidad de Oxford, advierten que “en 2021, alrededor del 15 % de todas las muertes fueron por cáncer, lo que lo convierte en una de las causas de muerte más comunes a nivel mundial”.



En tanto, en la región de las Américas, en 2022, fue responsable de 1,4 millones de muertes, siendo que el 45,1% de estas ocurrieron en personas de 69 años o menos, advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Ese mismo año, se estimaron 4,2 millones de casos en la región, una cifra que se prevé aumente a 6,7 millones para el año 2045.



Lo cierto es que cáncer es un término “amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y/o se propagan a otros órganos”, describen desde la OMS. Cuando sucede esto último, se denomina “metástasis” y ocurre cuando los tumores llegan a otras partes del cuerpo mediante los sistemas sanguíneos o linfáticos, la cual es “una importante causa de defunción”.



El envejecimiento es uno de los factores que ha sido identificado como responsable del creciente aumento de casos de cáncer en todo el mundo. Sin embargo, la tasa de mortalidad ajustada por edad ha disminuido en varios países, indican desde Our World in Data. Las razones de caída en las defunciones se relaciona con las mejoras en el diagnóstico, los avances en la investigación médica, las iniciativas de salud pública y la reducción de factores de riesgo, como el tabaquismo y ciertos patógenos que provocan cáncer.



Pulmón, colorrectal, estómago y mama: los principales tumores

Pese a que el cáncer de pulmón se posiciona como el tumor que más muertes causa, cuando se lo analiza por género, el de mama es el responsable del mayor número de defunciones entre las mujeres.



El cáncer de pulmón tiene la tasa de mortalidad más alta, seguido por el cáncer colorrectal, el de estómago y el de mama. Estas cifras se basan en datos de registros vitales, hospitalarios, registros de cáncer y autopsias verbales, los cuales son analizados por el IHME mediante la aplicación de modelos estadísticos para cubrir países con falta de información.



En ese tono, desde OWD advierten que “la alta tasa de mortalidad por cáncer de pulmón se debe principalmente al impacto del tabaquismo”.



Mediante el uso de información de la base de datos de mortalidad de la OMS, desde la organización de medición británica, indicaron que, según el análisis realizado a certificados de defunción “completados por profesionales de la salud y el derecho y recopilados por los registros vitales nacionales”, entre los hombres el cáncer de pulmón es el más letal en muchos países, aunque en otros prevalecen el de próstata, hígado y estómago. Mientras que, entre las mujeres, el de mama lidera la mortalidad en varias naciones, aunque en otros predominan el de pulmón, el de hígado y el de estómago.



Por su parte, en su última actualización, la OMS asegura que los tipos de cáncer más diagnosticados en 2020 fueron el de mama con 2,26 millones de nuevos casos, seguido por el de pulmón (2,21 millones), colorrectal (1,93 millones), próstata (1,41 millones), piel no melanoma (1,20 millones) y gástrico (1,09 millones).



Mientras que, en cuanto a la mortalidad, los tipos de cáncer que más defunciones provocaron en 2020 fueron: pulmón (1,8 millones de fallecimientos), colorrectal (916 mil), hepático (830 mil), gástrico (769 mil) y mama (685 mil). En tanto, aunque la prevalencia de los tipos de cáncer varía según el país, el de cuello uterino es el más común en 23 países.